Messi recibió un "pase" de Riquelme con forma de plaqueta

Imagen de TV.

Foto: Maximiliano Luna.

Lionel Messi recibió una plaqueta de la AFA como reconocimiento por la obtención de su octavo Balón de Oro, pero no solamente fue el presidente, Claudio Tapia, el encargado de entregársela, sino que lo hizo acompañado del vicepresidente boquense y candidato a titular del club en las elecciones del 2 de diciembre, Juan Román Riquelme.Previamente también fue homenajeado por Tapia el arquero Emiliano Martínez, por haber sido consagrado como el mejor arquero del mundo recibiendo por ello el premio Lev Yashin que también entrega en cada gala anual la revista francesa France Football.Ataviado totalmente con ropa oscura, Riquelme se abrazó con Messi, Tapia y Walter Samuel, excompañero suyo en Boca, pero no se cruzó con Marcelo Bielsa, con quien no tuvo "feeling" en su paso por la selección argentina.Previamente, y mientras hacían un suave rondo en tres cuartos de cancha, por orden de fuerza aclamativa, Messi y Ángel Di María se llevaron las dos grandes ovaciones de la noche.Antes de comenzar el encuentro el otro ovacionado por el público que colmó las instalaciones de la Bombonera fue el cantante Abel Pintos, que como acostumbra cada vez que Argentina es local, entona las estrofas del Himno Nacional Argentino.