Los hinchas argentinos deberán esperar para ver nuevamente a la Selección como local

Foto Julian Alvarez - archivo

El seleccionado nacional recién volverá a jugar en Argentina en septiembre de 2024 por la séptima fecha, cuando reciba a Chile, y posteriormente visitará a Colombia en la octava jornada.Así, para cuando el seleccionado capitaneado por Lionel Messi vuelva a pisar suelo argentino habrán pasado 10 meses, casi 300 días y cuatro estaciones.Como aquella película oriental de principios de los 2000, "Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera", Argentina no podrá reencontrarse con su público hasta que transcurra todo ese tiempo, aunque haya dos interregnos competitivos en el medio.Es que en la fecha FIFA de marzo del año próximo el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene previsto disputar dos amistosos con seleccionados europeos, que podrían ser el siempre atractivo cruce con Países Bajos y una especie de "last dance" entre Messi y Cristiano Ronaldo en un cruce con Portugal, reeditando aquel de justamente noviembre de 2014 en el estadio de Old Trafford, en Manchester.Pero posteriormente, en junio, llegará lo más atractivo de 2024, que será la Copa América de los Estados Unidos, donde la albiceleste defenderá el título alcanzado en el 2021 en Brasil.