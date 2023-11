Con una foto y un "siluetazo" excombatientes de La Plata piden "votar con memoria"

El Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata marchó por las calles de esa ciudad para apoyar la fórmula de UxP / Foto: X@cecimlaplata

NOSOTROS NO VOTAMOS A MILEI pic.twitter.com/1vnQbwmpHw — CECIM La Plata (@cecimlaplata) November 16, 2023

Con una foto colectiva de los excombatientes de la Guerra de Malvinas de La Plata y un "siluetazo humano" de las islas en el Fuerte Barragán en Ensenada, desde donde se impidió el desembarco inglés durante las invasiones de 1806, los exsoldados convocaron a "votar con memoria" el próximo domingo de balotaje."Nosotros no votamos a Milei", indica el volante que este jueves por la tarde los integrantes del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata repartieron en las inmediaciones de la Plaza Islas Malvinas, ubicada entre las calles 19 y 51.La convocatoria reunió a varias decenas de personas que en una foto colectiva fijaron su posición ante el balotaje presidencial del próximo domingo."Sentimos en el cuerpo lo que pasa, sentimos una gran indignación con esta mirada que planteó Milei de reivindicar a Thatcher", señaló a Télam el presidente del Cecim la Plata, Rodolfo Carrizo, quien consideró que la exfuncionaria británica "es la responsable del crimen de guerra más atroz que tuvo la guerra de Malvinas"."Una persona que quiere ser candidato a presidente no puede honrar a la asesina de nuestro pueblo", destacó el ex combatiente.En esa línea, consideró que "el mejor homenaje que le podemos hacer a los compañeros es convocándonos, diciendo con mucha franqueza 'no a Milei' y que creemos que este domingo la gente tiene que votar con mucha memoria para que en la Argentina nunca más de verdad aparezcan estos personajes siniestros que hieren mucho a la historia y la memoria de nuestro pueblo".Carrizo se mostró esperanzado sobre los resultados de la próxima elección y destacó que están "confiados que nuestro pueblo no se va a suicidar y creemos que es muy importante construir esa conciencia a partir de la causa Malvinas, que debe reaparecer en los debates colectivos".Tras la foto en el monumento que recuerda y homenajea a los caídos en la guerra, los presentes se movilizaron hasta la esquina de 19 y 50 donde cortaron la calle y corearon "y ya lo ve/ el que no salta es un inglés" junto a los bocinazos de los automovilistas que pasaban por el lugar.Más tarde, cientos de personas participaron de un "siluetazo" de las Islas Malvinas, en el Fuerte Barragán de la ciudad Ensenada, donde en 1806 se luchó para impedir que los ingleses invadieran el territorio.En ese lugar están los restos del fuerte de adobe y las murallas de ladrillo desde cuyas troneras se repelió la invasión y en el mismo predio funciona actualmente en un hangar el "Museo Héroes de Malvinas", que reconstruye la experiencia de los días de lucha en el conflicto bélico de 1982.René Ricci, veterano de Malvinas que preside la "Agrupación Soberanía y Memoria 1806-1982. Museo Héroes de Malvinas. Ciudad de Ensenada. Capital de la soberanía", uniendo de este modo a los distintos actores que a lo largo de la historia defendieron la soberanía de nuestro país, explicó a Télam que "se trata de una silueta humana de las Islas Malvinas, una suerte de abrazo a nuestras Islas, a nuestra soberanía y lo hicimos en el Fuerte Barragán, que tiene mucho que ver con nuestra soberanía, con nuestro gen anticolonialista, independentista"."Parece raro después de todo el proceso de malvinización que se hizo, tener que reforzar también ahora esta idea, porque estamos en un tiempo que tenemos que redoblar el esfuerzo por nuestra soberanía y este proceso de malvinización que fue posible por la democracia", sostuvo.Remarcó que "tenemos que defender esta democracia, tenemos que cuidarla porque es la manera de seguir o de tener las herramientas como para poder darle continuidad al proceso y seguir visibilizando y trabajando la cuestión Malvinas para siempre pensando en que la continuidad de todo esto va a estar obviamente en nuestros jóvenes, en las futuras generaciones"."Esta gran marca territorial, en este lugar emblemático donde se defendió la soberanía desde mucho tiempo antes de que pudiéramos soñar con ser una patria libre, es un acto de Memoria de Malvinas", puntualizó.Tras demarcar la figura de ambas islas sobre el pasto verde, ocupando una extensión de 80 por 20 metros, cientos de personas se pararon sobre ese dibujo para concretar el siluetazo.