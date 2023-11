Por el encuentro de los argentinos

Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

En noviembre de 1970, representantes de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), y los partidos Peronista, Socialista Argentino, Conservador Popular y Bloquista se agruparon y emitieron en un documento denominado 'La hora del pueblo', en el que se exigía elecciones inmediatas, sin exclusiones, y respetando a las minorías.Ricardo Balbín por la UCRP, y Jorge Daniel Paladino, delegado personal de Juan Perón, por el peronismo, fueron los dirigentes más influyentes de 'La hora del pueblo'.'La hora del pueblo' produjo un cambio en la historia argentina porque fue la primera vez que el radicalismo y el peronismo actuaron políticamente juntos.La presión de 'La hora del pueblo' resultaría exitosa y se constituyó en uno de los factores que contribuyeron a la remoción del presidente de facto militar general Roberto Marcelo Levingston, para ser reemplazado por el general Alejandro Agustín Lanusse, quien procedió a abrir una compleja salida electoral que resultó en las elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973.'La hora del pueblo' avaló la designación del dirigente radical Arturo Mor Roig como ministro del Interior del gobierno militar, a fin de garantizar un proceso electoral relativamente limpio.El gobierno militar no permitió que Juan Domingo Perón se presentara a elecciones y pretendió implementar un audaz proceso bipartidista denominado Gran Acuerdo Nacional (GAN), diseñado por el mismo Mor Roig.El GAN finalmente fracasó y señaló los límites de 'La hora del pueblo', pero el acercamiento entre peronistas y radicales continuaría en el tiempo.El 7 de diciembre de 1972 una amplia gama de partidos acordó las Coincidencias Programáticas del Plenario de Organizaciones Sociales y Partidos Políticos, que a su vez sería el sostén político del Pacto Social, y sería uno de los elementos más importantes en la conformación de una democracia estable a partir de 1983.Después de un tiempo de análisis, encontrado con mis sentimientos y una profunda necesidad de expresarme, decidí escribir unas líneas en este tiempo que debemos elegir al próximo presidente de los argentinos.Pensé y reflexioné sobre la situación actual, en nuestro pueblo, nuestros recursos, y en este inmenso país que tiene como base de su filosofía el trabajo y el diálogo. Entonces recordé a mi padre tan presente en mí en todo momento y en los valores que me inculcó y la herencia que me dejó recostada en su obra.Recurrí inmediatamente a un libro escrito por él: "Perón Balbín, patética amistad", que luego reeditó el Congreso de la Nación, con el título "Perón Balbín, la unión nacional".Me encontré con algunas respuestas. Esto decía la contratapa del primer libro mencionado:"En una oportunidad Perón preguntó a Balbín: -Doctor, ¿alguna vez podremos ser amigos? A lo que don Ricardo contestó: -"Ya lo somos, general.Balbín: "Yo advertí en el pueblo una división profunda y el hombre (Perón) desde la cúspide vertical, el real árbitro del país, admitió el diálogo y le hizo un favor al pueblo, y lo amistó. De modo que, ¿yo tenía que volver con el viejo odio para destruir lo que Perón había hecho posible? ¿Tenía que explicar que fui yo su adversario y que habíamos sido amigos porque él me dio la oportunidad para que el pueblo se arreglara? ¿Tenía que repudiar la concepción 'integrada' por la unidad nacional elaborada por Perón, como un principio indestructible, porque yo no era capaz de afrontar las críticas de algún miserable?".Perón: "Que Álvaro Alsogaray se quede con la 'otra Argentina' no me parece mal; pero no podemos dejarle a la ideología del 'status quo' una multitud como la radical".Luego sentí que necesitaba indagar más en ese pacto social, en el que sueñan tantos argentinos y fui inmediatamente al "Hombre del Destino" (libro de Pavón Pereyra padre, biografía de Perón en varios tomos, N.d.R.), del autor referido.Ya lo decía Ricardo Balbín de cara a 'la hora del pueblo':"Hoy no existe espacio para equivocaciones y nadie tiene margen para el error. El error de hoy sería la catástrofe para mañana"."Todo lo haremos al servicio de una feliz realización -agregó Balbín-; y si en este momento tuviéramos que firmar un documento que tuviera tres palabras: libertad, paz y justicia, lo haríamos inmediatamente."Vicente Solano Lima, por su parte, decía: "Creo estar en los albores de una gran emoción nacional en la que Balbín y yo estamos hermanados junto a todas las fuerzas políticas del país. Pienso que esta obra será imperecedera; por indicación del Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, los partidos de 'La hora del pueblo' volverían a reunirse para intercambiar ideas sobre los grandes problemas nacionales. El futuro no pertenece a ningún partido, sino a la unión de los argentinos"."Esta reunión es, diríamos, algo que ya hace tiempo el gobierno había decidido: buscar un contacto permanente con los señores dirigentes de los partidos políticos."Con esas palabras, Perón abre la asamblea que, el 13 de noviembre en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, congrega a representantes de casi todos los partidos y agrupaciones políticas del país, además de las autoridades de la CGT, las 62 Organizaciones y la Confederación Gremial Empresaria (CGE).Tantos años después, en este 2023, es el momento de decidir qué futuro queremos.Seguramente el futuro que soñaron para todos los argentinos hombres de la talla de Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, y, más recientemente, con la restauración de la democracia desde hace 40 años, estadistas como Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner.Es el momento de recordar el encuentro de esos líderes que se dio en momentos necesarios para la Nación, ese abrazo -el de Perón y Balbín- que significó para nuestro pueblo la paz social y el orden institucional.Son horas decisivas y tenemos la responsabilidad como sociedad de dejar diferencias personales, esas diferencias que nos distancian, que, aunque parezca mentira, se dan entre hermanos.El interés debe ser un único y común denominador: engrandecer un país rico en todos los aspectos y sentidos.Un país que progrese, que reafirme la libertad que siempre defendimos como nadie a lo largo de nuestra historia y a un sistema republicano, que es la base de nuestra Constitución.No queremos ver más odio y resentimiento, no queremos ver más olvido, y no queremos ver más irracionalidad de cara a nuestro pueblo, que se ve agobiado ante tanta incertidumbre y que busca tranquilidad para vivir con amor y felicidad.Como dije antes, siento la necesidad de expresar estas líneas públicamente, solicitándoles humildemente desde mi lugar de ciudadano de esta Nación, reflexionar y elegir con las convicciones que nos lleven realmente y una vez más al lugar que nos merecemos.Sé que todos queremos que así sea.