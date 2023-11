Bachelet votará en contra del nuevo borrador de Constitución: "Limita derechos"

Bachelet dijo que votará en contra de la nueva Constitución

El gobierno chileno coincide con Bachelet en que el nuevo texto podría hacer retroceder derechos

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció este que votará "en contra" del nuevo borrador de Constitución, escrita principalmente por constituyentes de derecha, al afirmar que la propuesta "no une al país" y que “limita” los derechos, principalmente de las mujeres.a través de un video, donde afirmó que sus preocupaciones van dirigidas especialmente a las mujeres.detalló la exmandataria.En esa línea, Bachelet aseguró que“Esta propuesta no nos une como país, he conversado con mucha gente, tanto ciudadanos como expertos, y todos reconocen los riesgos y peligros de este texto”, afirmó.Hace unos días el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió a manos del Consejo Constitucional la propuesta de nueva Constitución, escrita principalmente por constituyentes de derecha, la que será votado en un plebiscito obligatorio el 17 de diciembre.El texto ha generado fuertes roces entre la oposición y el oficialismo debido a la aprobación de varias enmiendas polémicas que para el Gobierno significan “retrocesos” en distintas materias.Si bien la diferencia en la redacción de la enmienda es mínima, puede significar un cambio de interpretación, y el Gobierno sostiene que podría chocar con la actual ley de aborto, que permite la interrupción del embarazo en tres causales, debido a que la nueva norma protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural.La ley de aborto vigente en Chile permite la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay inviabilidad del feto y cuando el embarazo fue por una violación, mientras uno de los objetivos del Partido Republicano es la abolición de esta norma.También hubo polémica por las enmiendas que hablan de la "expulsión inmediata de extranjeros" que ingresan de manera irregular al país o la de "reclusión domiciliaria a reos mayores de 75 años que padezcan enfermedades terminales", que favorece a reclusos de Punta Peuco, condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).Hasta el momento, entreEn la vereda del frente, en la posturaRespecto a expresidentes de Chile, Sebastián Piñera manifestó su inclinación por el “a favor”, mientras que Ricardo Lagos se pronunció por el “en contra”, y aún se espera del pronunciamiento del expresidente Eduardo Frei.Este nuevo proceso constituyente, que comenzó el pasado 7 de junio, se originó luego del fracaso del intento anterior, que surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de octubre de 2019 y tras un plebiscito que por 80% de los votos apoyó un cambio de la actual Constitución de la época de Pinochet.Según la encuestadora Cadem, un 54% de los chilenos prevé votar en contra del nuevo plan constitucional, frente al 31% que está a favor.