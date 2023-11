La Universidad de La Plata lanzó un video en apoyo a la universidad pública

Lapresentó este jueves unen el marco de una serie de actividades en defensa de la educación pública y gratuita frente al modelo educativo arancelado que propone el candidato de, a tres días del balotaje presidencial., destaca el video compartido en las redes de la, en el que se intercalan distintas imágenes de la unidad académica apelando al uso del "sí o no" para definir particularidades relativas a la educación, tal como lo hizo el candidato a presidente deen el último debate.En este caso, se plantea "Educación pública gratuita, libre, de calidad, democrática. Universidad, sí".En esa línea, se detalla "educación, sí; pública, sí; el hospital odontológico, sí; escuela universitaria de oficios, sí; albergue universitario, sí; medicamentos públicos, sí; becas universitarias, sí; vacunas realizadas por la universidad, sí; ciencia, sí; micro universitario, sí; satélites universitarios, sí; tren universitario, sí; medios universitarios, sí; fábrica de alimentos, sí; democracia, sí; deporte universitario, sí; comedor universitario, sí; arte y cultura, sí; extensión universitaria, sí; educación de excelencia, sí; fábrica de litio, sí; desarrollo del conocimiento, sí".Y desestimaron el sistema de vouchers, la universidad arancelada, el negacionismo, las aulas vacías y planteanEn el mensaje compartido junto al video, se destacó que "las universidades públicas argentinas transforman vidas: de personas, familias y comunidades" y enumeraron desde las imágenes "que en laboratorios, bibliotecas y talleres generamos ciencia, tecnología y arte para impulsar áreas estratégicas del país"."Más universidades públicas, no aranceles; más carreras acordes a las necesidades, no menos para quienes puedan pagar", agregaron.Entre el martes y este jueves la comunidad educativa y los colegios dependientes de la universidad realizaron abrazos simbólicos a los edificios en defensa de la educación pública y gratuita, como en la de Humanidades, Trabajo Social, el bachillerato de Bellas Artes, en a Facultad de Artes, Psicología, entre otras.El cierre de esta iniciativa fue con una foto colectiva frente a las escalinatas del rectorado de la casa de altos estudios, en avenida 7 entre 47 y 48."Es una foto en defensa de la universidad con una clara proyección política de que necesitamos un país gobernado por una presidente que encarne los intereses de todos los trabajadores y estudiantes; un presidente que va a aumentar el presupuesto educativo, que no plantea ni voucher ni privatizar la universidad pública", señaló a Télam Gerardo Pérez, de la comisión directiva de la Asociación de Docentes de la UNLP"."Entendemos a la universidad como un pilar fundamental para el desarrollo económico y político del país", agregó el docente.En la actividad se repartieron volantes marcando las expresiones planteadas por el candidato de LLA, se mostraron carteles convocando a votar pory se coreó "universidad de los trabajadores, y al que no le gusta/ se jode" y también "el que no salta vota a".