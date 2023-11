Francisco De Narváez: "El plan de Javier Milei es que todo explote"

Francisco De Narváez y su preocupación por los planes de Milei. /Foto: archivo.

El empresario Francisco de Narváez afirmó este jueves que, al tiempo que valoró la convocatoria del candidato oficialista Sergio Massa a un gobierno "de unidad nacional".Así se manifestó el empresario esta tarde durante un almuerzo organizado porde la Ciudad de Buenos Aires, en la que el candidato a presidente por UXP expuso los principales lineamientos de sus propuestas de gobierno.En declaraciones a Télam,y a los representantes sindicales, para que codo a codo generemos el empleo que tanto necesita la Argentina".Y agregó que "este es un momento de definiciones, ya no solamente de escuchar propuestas. El plan de Javier Milei, con todo respeto, es que todo explote y eso condena a millones de argentinos. No es ese el camino que necesitamos".Otro de los empresarios presentes en el Hotel Alvear,, manifestó su desacuerdo con la propuesta de dolarización de la economía anunciada por Milei y sostuvo que, en líneas generales, "Massa entiende bien cuál es la necesidad de la inversión pública"., sostuvo Weiss."En Argentina funciona, de hecho, un bimonetarismo, dólar-peso. Pero eso es una cosa, y otra cosa es eliminar el peso y atarnos a un régimen muy duro como es tener el dólar americano", agregó en diálogo con Télam.Al analizar a ambos candidatos, el titular de la Camarco observó que "cada uno tiene un plan económico distinto. Uno es un plan económico infinitamente más disruptivo, otro es un plan económico un poco más atado a la historia".Tras lo cual enfatizó quePor el lado de las pequeñas y medianas empresas, Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinos, dijo que, no hay otra propuesta que pueda realmente favorecer al sector pyme industrial", al hacer explicito su apoyo a Massa de cara al balotaje del próximo domingo."La propuesta del candidato Milei para el sector pyme industrial significa realmente terminar como ya ocurrió en la década del 90 con miles de pymes industriales donde llegamos a un 25% de desempleo", agregó.Por su parte, el titular del Grupo W,"Nosotros tenemos la obligación esencial nuestra que es la de promover el empleo, la producción. Y todos los que estén en esa línea y que propongan sus acciones de gobierno para mejorar las condiciones de empleo, de producción y del ingreso de todos los ciudadanos, vamos a estar apoyando y ahí estaremos", agregó el dirigente empresario.A su turno,Otro dirigente empresario, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, dijo que espera conocer "quién va a ser el futuro ministro de Economía"."En el caso de que Sergio Massa tenga la responsabilidad de ser presidente del país, va a tener que ser profundos cambios y no va a tener opciones", señaló Grtinman."Él va a tener el poder de la lapicera como presidente y va a tener que enviar señales urgentes y rápidas a los mercados nacionales e internacionales porque la Argentina necesita reconstruir su credibilidad", completó el titular de la Cámara de Comercio al analizar un potencial escenario en el que Sergio Massa sea electo jefe del Estado.La Argentina es un país bimonetario y eso tiene que ser transparente y tiene que ser legal. Es decir, yo puedo firmar un contrato como cualquiera en dólares y transaccionar en dólares y seguir conviviendo con el peso argentino", conpletó Grinman.Por el sector agropecuario,, dijo que "siempre es importante, a pocos días de una elección nacional, escuchar a los candidatos"."Venimos diciendo desde el sector que necesitamos del futuro presidente de la nación reglas claras y concretas. Necesitamos previsibilidad, necesitamos reglas claras, reglas justas", completó el empresario rural.Sobre el dólar,y cuando vamos a comprar insumos para seguir produciendo tenemos otro tipo de valores; hay que acomodar esas cosas en la Argentina".Por el lado del gobierno nacional, al llegar al encuentro, el secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, dijo que el encuentro con los empresarios "sirve para explicar con toda claridad el programa de corto, mediano y largo plazo"., detalló el funcionario.Remarcó que "la verdadera salida definitiva de la Argentina implica generar dólares, tener un saldo de la balanza comercial permanente, superavitaria y sobre todo un acuerdo social".Por último, el embajador argentino en Brasil,Sobre los empresarios dijo que "la mayoría de los que están acá tienen vínculo con Brasil, son grandes exportadores. Y defienden un vínculo con Brasil, no solamente lo comercial, sino al más alto nivel de los gobiernos, como el que tiene Massa".Sobre las declaraciones de Milei respecto a su potencial política de comercio exterior, Scioli dijo que "ha generado preocupación" y que por el contrario lo que hay que hacer "es fortalecer la integración".