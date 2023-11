Reconocieron a seis restaurantes argentinos entre los mejores de Latinoamérica

La aparición de nuevos destinos gastronómicos en la lista ampliada se refleja en la incorporación de Córdoba con El Papagayo / Foto: IG.

Seis restaurantes de tres ciudades argentinas están entre los mejores de Latinoamérica, tras quedar clasificados entre los puestos 51 y 100 de la lista de los premiosdada a conocer este jueves.Se trata de los establecimientos(de la ciudad de Buenos Aires), que ocupó el puesto 60;(Buenos Aires), 72;(Córdoba), 82;(Salta), 83;(Buenos Aires) 92; y(Buenos Aires), 94.Llegando por segunda vez a la región, la lista extendida tiene como objetivode toda América Latina previo a la presentación oficial de los Latin America's 50 Best Restaurants 2023 , a realizarse el 28 de noviembre en Río de Janeiro.La lista 51-100 de 2023, tres más que en 2022, y presenta 15 nuevas incorporaciones., al liderar la lista con seis restaurantes cada una;con cuatro restaurantes cada una.La aparición deen la lista ampliada se refleja en la incorporación de Córdoba con El Papagayo; y de Trescha en Buenos Aires."Nuestra meta es brindar un reconocimiento aún mayor a la dedicación, pasión y talento de los equipos que respaldan a los numerosos restaurantes excepcionales de la región, al tiempo que resaltamos la increíble diversidad que es tan distintiva de América Latina", afirmó, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants.Los establecimientos y destinos destacados en la lista 51-100 serán reconocidos durante laLa Academia de Latin America’s 50 Best Restaurants está compuesta por más de 300 miembros regionales con derecho a voto, cada uno seleccionado por su experiencia y conocimiento del panorama gastronómico latinoamericano.Se divide en cinco regiones: México, Centroamérica, Sudamérica (Norte), Sudamérica (Sur) y Brasil, cada una con