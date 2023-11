Vandalizaron la sede del PJ de Salta y hubo un fuerte repudio a la violencia

El frente de la sede vandalizada. /Foto: X.

Repudio la agresión contra la sede del @pjsaltaoficial. Hoy es la sede del peronismo salteño, hace unos días las amenazas contral el

presidente de la @UCRCapital y a @ceciliamoreauok Presidenta de @DiputadosAR. Las sombras del pasado no deben volver !! #UnidadNacional #NuncaMas https://t.co/J1TQlmIPzc — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) November 16, 2023

Repudio muy fuerte al acto de intimidación y vandalismo que sufrió la sede del Partido Justicialista de Salta. La democracia no debe tolerar nunca la violencia, defendamos nuestro sistema institucional de los que insisten en fomentar el terror político en la Argentina. pic.twitter.com/5Um1XbwEXF — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) November 16, 2023

La sede del Partido Justicialista (PJ) de Salta amaneció este jueves con, en un ataque que fue denunciado y recibió el repudio de dirigentes de esa fuerza política., dijo el exdiputado nacional justicialista Pablo Kosiner, quien en sus redes sociales publicó:Para el dirigente, "las sombras del pasado no deben volver"., y dañadas con piedras y huevos, al igual que los símbolos partidarios y la cartelería de los candidatos de Unión por la Patria, a tres días del balotaje.Una situación similar ocurrió en una sede partidaria de la fuerza Unión Popular, en Salta, y en cartelería de Unión por la Patria (UxP) en Orán y otros puntos de la provincia.El apoderado del PJ de Salta, Raúl Romeo Medina, indicó en declaraciones radiales que "hicimos la denuncia a la Policía, por daños e intimidación pública, contra NN, y pusimos en conocimiento de la situación al Juzgado Federal con competencia electoral".expresó Medina, quien consideró "inaceptable" a este tipo de actos y advirtió que seguramente "el domingo esta gente va a tratar de provocar cualquier tipo de hechos o situaciones irregulares", por lo que instó a "resguardar la democracia con más institucionalidad".El exgobernadoraliado de Sergio Massa, expresó: "Repudio muy fuerte al acto de intimidación y vandalismo que sufrió la sede del Partido Justicialista de Salta", y señaló que "la democracia no debe tolerar nunca la violencia".Ante esto,El senador nacionaltambién repudió "enérgicamente los ataques a las sedes partidarias del PJ y de Unión Popular en Salta", que "representan un acto de intolerancia que socava los cimientos de nuestra convivencia democrática, a días del balotaje".Por su parte, la diputada nacional y apoderada del PJ en Salta, Pamela Calletti, aseguró en declaraciones radiales que "se trata de un ataque sincronizado, debido a que, en otros puntos de la provincia, como en Orán, también se vandalizaron sedes y cartelería", y consideró que esta metodología merece "un repudio generalizado"."Es un intento de amedrentamiento, pero no lo van a lograr", explicó Calletti, quien detalló que las roturas y los daños fueron provocados por "bombas de pintura y mensajes agraviantes", y concluyó: "vamos a trabajar defendiendo la democracia".