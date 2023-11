Rock en 1983: La banda sonora del regreso a la democracia

Bonus track: Dos joyas de Luis Alberto Spinetta

En el amanecer democrático, el prócer del rock, siempre hiperproductivo, no plantó uno sino dos discos que impactaron por sonido y canciones emblemáticas.



Hablamos de "Mondo di cromo" y “Bajo Belgrano”: dos piezas bien distintas en sus motivaciones.



"Bajo Belgrano", de Spinetta jade, fue un disco “de banda”, donde interactúa con músicos de elite como César Franov y Leo Sujatovich. El disco corresponde a una etapa esencialmente “progresiva”; sin embargo, alberga canciones que asoman con su brillo sin que el esmero instrumental, propio de la formación, las opaquen.



Dos gemas como “Maribel se durmió” y “Mapa de tu amor” dan cuenta de lo anterior.



En “Mondo di cromo” –placa número 16 en la vasta carrera artística que el Flaco ya acumulaba para 1983– Spinetta marca un salto respecto de Kamikaze –su lanzamiento inmediatamente anterior– grabado casi íntegramente con guitarra acústica. Aquí, en cambio, elige la tecnología: cajas rítmicas, sintetizadores y un mundo, precisamente, de máquinas.



No obstante esa fascinación, también en “Mondo…” Spineta plasma dos bellísimas canciones que parecen sacadas de su primerísimos días llenos de folk: “Será que la canción llegó hasta el sol” (tema que bien podría haber pertenecido a Almendra o Pescado) y la más modernosa “No te alejes tanto de mí”.



En cualquier caso, el doblete da cuenta de esa pulsión inacabable a la que nos acostumbró el fundacional de nuestra música, cuyo mensaje sigue llegando en la mágica voz que tanto seguimos llevando dentro.