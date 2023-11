Kicillof: "Están en juego la coparticipación, la obra pública y las universidades"

Foto: Eva Cabrera.

"Hay más conciencia, más comprensión de todo un sector de la sociedad de lo que representan las propuestas de Milei"

"Está en juego la coparticipación, la obra pública y las universidades. Está en peligro, en riesgo y en juego lo que hicimos, todo eso depende de que Massa sea presidente y hay que reafirmarlo porque además es una verdad contundente"

Foto: Eva Cabrera.

"Estamos en esta elección con un terraplanismo multiplidisciplinario, donde en una elección donde hay fiscales, donde no hubo nada denunciado, no hubo irregularidad, donde coinciden las actas, después cuestionan"

El gobernador bonaerense,, afirmó este jueves que si el candidato libertario Javier Milei gana las elecciones "estarán en riesgo todos los avances" que se han hecho y "los que faltan también", yen las elecciones del domingo próximo."Tiene que convalidarse en el Gobierno nacional a través de un; esta es una elección importantísima", dijo el mandatario por El Destape Radio.Tras un acto de entrega de viviendas en Florencio Varela , Kicillof dijo que, pese al triunfo en la provincia, sigue "en campaña hasta el día de hoy" y afirmó que se está "trabajando muy fuerte con la militancia para que el impulso al día del domingo se note"."Tanto como para las PASO como para las generales, yo veo apoyo. Ayer estuvimos en muchos distritos del conurbano, pero venimos de recorrer muchos distritos del interior de la provincia y veo mucho acompañamiento", dijo.Añadió que su impresión es que ahoray que "el debate fue esclarecedor en este sentido"."Leyendo encuestas se ve un triunfo en la provincia, pero siempre hay un margen de que no se sabe por qué distancia sería; en la provincia tuvimos un histórico resultado, recuperamos la capital y muchos distritos y eso representa un compromiso y un acompañamiento a lo que se hizo en materia de salud pública, infraestructura, educación, en producción y trabajo; todo eso que se hizo y lo que falta hacer está en riesgo con el resultado del domingo", aseveró.Y alertó que "sin Massa están en riesgo todos los avances" que se han hecho y "los que faltan también".Kicillof explicó que si bien la provincia dio una diferencia "muy contundente" en las elecciones anteriores ahora "hay que sostener y ampliar" y esperar a que "todas las jurisdicciones también acompañen"., aseveró.También cuestionó la "corriente de opinión que dice que de ganar Milei, no hará lo que dice porque nosotros no lo vamos a dejar"."Hay que ser muy contundente con aquella neutralidad que dice que si lo va a votar, no va a hacer lo que dice que va a hacer; hay que explicar bien que nuestro sistema institucional le da al presidente poderes como el que tuvo (Mauricio) Macri de endeudarse con el FMI, sin consultar a nadie", agregó.Por eso,Sobre las versiones de irregularidades en los comicios del 22 de octubre o fraude en el balotaje, como denunció LLA, Kicillof dijo que "ni bien terminó la elección pasada empezaron a circular ese tipo de cosas" y también ocurrió en La Plata."Empezaron a instalar algunos dirigentes nacionales lo del fraude hablando de La Plata; en La Plata no hubo, durante el comicio ni durante el escrutinio, una sola queja en una sola mesa; no hubo ninguna irregularidad denunciada. Las actas de los fiscales coincidían con las del presidente y sin embargo empezaron a instalar que había algo irregular, eso era imposible", dijo al referirse al caso en el que Julio Alak se impuso a Julio Garro, de JxC, por unos 600 votos., dijo.Sobre la cantidad de boletas que desde elartido libertario decidieron entregar a la Justicia Electoral señaló que "estuvo bien que los jueces electorales le hayan recordado a cada uno su rol, porque que estén todas las boletas es responsabilidad de los partidos".Kicillof insistió en que pese al apoyo de Macri, "si gana Milei, el presidente va a ser Milei, y hay que tomar conciencia de que alguien que no sabe cómo funciona el comercio exterior, es como que hará una pasantía en la Presidencia".