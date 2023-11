Temporal de viento, lluvia y granizo afectó a más de 20 barrios de la ciudad de Posadas

Foto: Natalia Guerrero.

Foto: Sergio Centenaro.

Sufrimos en nuestra ciudad un temporal con caída de granizos de magnitud pocas veces vista.

Todos los equipos de la @muniposadas se encuentran trabajando con el @gobmisiones para asistir y acompañar a las familias, en la limpieza y desobstrucción de las zonas afectadas. — Lalo Stelatto (@LaloStelatto) November 16, 2023

Foto: Natalia Guerrero.

Un fuerte temporal de viento, lluvia y granizo de gran tamaño cayó este jueves por la mañana sobre la ciudad misionera de Posadas y afectó a más de 20 barrios, según un informe preliminar a cargo de Defensa Civil .El fenómeno, que se extendió por varios minutos, afectó a los barrios afectados Nemesio Parma, Campo Bauer, Cruz del Sur, Yohazá, Manantiales, Las Tacuaritas, San Onofre, Sol de Misiones, San Gerardo, Yacyretá y Chacras 104, 129, 141, 142, 146, 153, 239, 246 y 252, también Villa Cabello y Santa Rita. Además, varias calles quedaron anegadas.Encabezado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el Comité de Emergencia se reunió en Casa de Gobierno para evaluar los daños y definir las medidas a seguir en la contención de los afectados."Lo más importante en esta primera etapa de relevamiento es que no tenemos que lamentar personas heridas, estamos haciendo todo el relevamiento de los hospitales y centros de salud y hasta ahora, nada", dijo el mandatario.agregó y confirmó que los barrios Itaembé Guazú, Itaembé Miní y el centro fueron las zonas más dañadas.Según Herrera Ahuad, "la prioridad número uno es ir resolviendo el problema de los techos y después sí vamos a diseñar con el intendente de Posadas, el vicegobernador y el ministerio de Hacienda la posibilidad de un programa de accesibilidad rápida para poder reponer los vidrios dañados, ya sea de los automóviles y de las viviendas, algo similar a los programas Ahora", comparó en relación a los planes de fomento de consumo que buscan amortiguar el impacto económico.También,, explicó el gobernador.Por su parte,, señaló: "No tuvimos que lamentar víctimas fatales, solo cuestiones materiales que están a la vista producto de la granizada que cayó entre las 5.30 y las 6 de la mañana".El jefe comunal explicó que "la caída de muchas hojas provocó que se taparan las canaletas y bocas de tormenta que desencadenó en algunas inundaciones, lo que fue resuelto por los agentes de la municipalidad por medio de trabajos de limpieza".En tanto, desde lamantienen el alerta meteorológico para la región y no descartan que en la próximas horas vuelva a desatarse una tormenta similar."Hasta el sábado podrían registrarse tormentas, seguido de buen clima hasta el martes y el miércoles volverías las lluvias", confirmaron.