Organizaciones destacan la "seguridad del sistema de control cruzado" en el escrutinio

La directora de Cippec dijo que en 40 años de democracia "nunca se verificó fraude"

La directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Gala García Langou, aseguró este jueves que en los últimos 40 años de democracia de la Argentina, lapso en el que se llevaron a cabo diez elecciones presidenciales, no se verificaron maniobras de fraude.



"Nuestro sistema electoral funciona muy bien. En ningún momento de todos estos 40 años de democracia, en diez elecciones presidenciales, se verificó fraude", afirmó García Langou en declaraciones formuladas a Radio Mitre.



Consultada acerca de la presentación legal hecha por Karina Milei y Santiago Viola, apoderados de La Libertad Avanza (LLA), en la que argumentaron que en las elecciones nacionales del 22 de octubre "personas en redes sociales" reportaron la existencia de "irregularidades" que podrían ser calificadas como fraudulentas, García Langou indicó que "hay muchas denuncias por rumores, pero pocas en la Justicia Electoral".



En ese sentido, mencionó que "la mayoría" de esas denuncias están referidas "a la disponibilidad de boletas" el día de la votación y no vinculada a las dos instancias de escrutinio: el provisorio -que realiza la misma noche de la elección el Poder Ejecutivo- y el definitivo que hace la justicia electoral y es el único con validez legal.



"Nuestras elecciones funcionan, son transparentes y justas. No es que no haya irregularidades, sino que tenemos los mecanismos para detectarlas y hacer algo al respecto", sostuvo.



Tras la presentación hecha por LLA, la justicia electoral aclaró que está permitido por ley que los partidos políticos vigilen y custodien las urnas desde que termina la jornada de votación hasta que son recibidas por la junta electoral, tal como sucede en todas las elecciones, en el marco del balotaje que se disputará el próximo domingo.



LLA solicitó a la Justicia "participar en todo el trámite, ejercer el control y la custodia de las urnas y documentación" del proceso electoral del balotaje del domingo próximo y cuestionó el accionar de la Gendarmería al tiempo que pidió que el trabajo que realiza habitualmente esa fuerza en los comicios sea tomado por la Fuerza Aérea y la Armada.