Un diario alemán advirtió sobre la privatización de trenes planteada por Milei

"Milei se autodenomina anarcocapitalista; en programas de entrevistas defiende el comercio de órganos y pide el libre acceso a las armas de fuego; describe la moneda local, el peso, como excremento"

"La privatización masiva que hoy propone el libertario ya existía entonces: se vendieron empresas estatales, desde petroleras y bancos hasta ferrocarriles"

El diario alemán, de la ciudad de Múnich, enunció que si el diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, es electo el domingo,, al advertir sobre la privatización del sistema ferroviario planteada por el libertario."Desde hace unos meses es posible volver a recorrer la Argentina en tren, después de décadas de paralización; si Javier Milei es electo presidente el domingo, esto podría terminar rápidamente, así que súbanse mientras puedan", expresa un reciente artículo del citado diario tituladoEl cronista viajó en el servicio Palmira (Mendoza)-Buenos Aires y trazó una, al tiempo que comparó las propuestas de Milei con las del ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.Sobre Massa, subrayó que "frente a la crisis, promete desgravaciones fiscales, ayudas y subvenciones para sectores postergados, ancianos y desempleados; para el gas, la electricidad y el combustible; pero también para los boletos de tren, las nuevas líneas".En cambio,, puntualizó el diario bávaro Süddeutsche Zeitung.Sobre el libertario, ahondó: "Milei se autodenomina anarcocapitalista; en programas de entrevistas defiende el comercio de órganos y pide el libre acceso a las armas de fuego; describe la moneda local, el peso, como excremento y quiere sustituirlo completamente por el dólar estadounidense"."Para él, los políticos son infrahumanos y el Estado es una organización criminal", aseveró el periódico, tras lo cual, precisó: "Milei quiere detener los proyectos de construcción pública y el ferrocarril no debería ampliarse sino privatizarse, como todas las empresas estatales".En este sentido, recogió el, quien recordó que"La privatización masiva que hoy propone el libertario ya existía entonces: se vendieron empresas estatales, desde petroleras y bancos hasta ferrocarriles", recalca el artículo, y subraya que la entrevistada "teme que Milei haga todo eso que no funcionó".En este sentido, reseñó: "; el ferrocarril se convirtió primero en un estorbo, luego se privatizó de nuevo con la promesa de mejorar el servicio; sin embargo, se cerraron líneas enteras, incluida la que unía Buenos Aires y Mendoza".Milei, en una entrevista a A24 el pasado 18 de octubre,, además de eliminar los subsidios estatales en las tarifas de servicios públicos.Consultado sobre si los trenes deberían ser privados, respondió: "Sí, absolutamente", tras lo cual, agregó:"No podemos seguir con estos niveles de déficit y la realidad es que es un oxímoron tener un Estado empresario porque no cumple el rol de un empresario", sostuvo, y enfatizó: "Debería correrse el Estado del medio porque -desde su perspectiva- cuando lo hace el sector privado, lo hace mucho mejor".