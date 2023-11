Vaca Narvaja: "No es momento de cuestionar nuestra relación con ningún país"

Vaca Narvaja se reunió con directivos del Grupo Wison. Foto: Embajada argentina en China / Foto: Prensa.

El embajador argentino en China,nuestro relacionamiento con ningún país, sino de construir la Argentina con quienes tenemos complementariedades innegables".Vaca Narvaja reaccionó así a la postura del diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien dijo que si gana el balotaje del próximo domingo rompería relaciones con socios comerciales como China y Brasil "Tenemos todo lo necesario para convertirnos en un proveedor fiable de esta nueva etapa mundial que cada vez más demanda lo que tenemos enterrado en nuestro extenso país", enfatizó el funcionario al reunirse con directivos del Grupo Wison para analizar proyectos a desarrollar junto a YPF en materia de ingeniería petrolera offshore e infraestructura para la comercialización de GNL, donde la empresa de capitales chinos manifestó particular interés, precisó un comunicado de la Embajada.Al finalizar el encuentro, Vaca Narvaja puntualizó que "en el sector petróleo, gas y petroquímica, en 2022, la Argentina exportó al mundo US$ 9.000 millones, con un crecimiento de 80% respecto a 2021"., mientras que China es uno de los mayores importadores de petróleo del mundo ya que, si bien cuenta con reservas propias de petróleo éstas no son suficientes para satisfacer su demanda interna", detalló el embajador.En este sentido, remarcó: "Tenemos una oportunidad enorme en este sentido y debemos encarar este tipo de proyectos de desarrollo de infraestructura que posibilitan dinamizar las exportaciones".La Embajada argentina en Beijing resaltó quepara 2030 y 2060, para los que necesita de energías de transición como el gas en su formato de comercialización internacional (GNL).En ese marco, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de YPF, Pablo González; y el intendente electo de Bahía Blanca y presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de esa ciudad, Federico Susbielles, anunciaron el miércoles inversiones por US$1.250 millones de la compañía China Potassium Chemical Group Co (CPCG), líder en el mercado de fertilizantes, para la construcción de dos plantas en el puerto bahiense.A partir de un acuerdo con el consorcio de dicho puerto, la empresa CPCG llevará adelante proyectos para la producción anual de un millón de toneladas de urea y 200.000 toneladas de fertilizantes NPK, de forma tal que se podrá sustituir importaciones y generar un ahorro de US$ 400 millones por año.Durante la visita de González a China ya se habían concretado nuevas inversiones en el rubro energético.En este sentido,, con una inversión estimada en US$ 1.200 millones, y coopera con YPF para concretar la separación del litio, potasio y magnesio, para procesarlo en Bahía Blanca.PetroChina también estudia alternativas de inversión en la Argentina, subrayó la Embajada.Por otra parte, Vaca Narvaja mencionó: "Nuestro vecino Brasil exportó petróleo y sus derivados por casi US$ 16.000 millones en 2022, ese número es cercano a nuestro comercio total con China; las oportunidades de complementariedad son enormes y no debemos seguir desaprovechándolas"."Tenemos los recursos y nos falta la infraestructura para convertir los mismos en divisas que nos ayuden a apuntalar las reservas del Banco Central y garantizar un círculo virtuoso de estabilidad e inversiones", concluyó el embajador.