El Presidente de la Juventud Radical vinculó las amenazas sufridas a los dichos de Milei.

El presidente de la Juventud Radical (JR) porteña, mensajes intimidatorios recibidos en los últimos días , que incluyeron fotos y videos amenazantes, con el crecimiento del discurso expresado durante la campaña electoral por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel."Es una cosa que viene sucediendo en coincidencia con el crecimiento del discursos de Javier Milei, Victoria Villarruel y la LLA. Nos llena de honor y no nos amedrenta para nada. Nos llena de ganas para seguir construyendo una democracia mejor y más grande", expresó Rombolá.En declaraciones a Radio Splendid,"de plano discursivamente, primero, y después el domingo en las urnas"."Con un fierro en la cabeza te agarraría pendejo bastardo" y "vos quedate tranki... el Falcon arranca por Almagro la semana que viene..." fueron algunos de los mensajes que recibió Rombolá. Uno de ellos fue acompañado por dos fotos en las que se lo ve en la vía pública.y responsabilizó por su seguridad y la de su familia a la fórmula Milei-Villarruel."No sé si me siguieron o justo me encontraron ahí. Pero todo apunta a un corrimiento del límite de la discusión política a la que estamos acostumbrados", expresó el presidente de la JR.Por su parte,que representó a Juntos por el Cambio (JxC) en las últimas elecciones nacionales.Tras los comicios, en los que JxC finalizó en tercer lugar y quedó al margen del balotaje del domingo, Bullrich y Petri expresaron su apoyo político a Milei."Pedí la renuncia de Petri a título personal porque no quería que quedara en la nada el apoyo a un discurso autoritario, violento, autocrático y fascista, que constituye una enorme afrenta y falta de respeto hacia la militancia y la autoridad del radicalismo. Hay que marcarle a las nuevas generaciones que no todo es gratis", consideró Rombolá.