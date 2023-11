Psiquiatras y psicólogos contra Milei: "No hay salud mental sin convivencia democrática"

Según se desprende su plataforma electoral, Milei asoma como una amenaza para la salud pública en general, y para la salud mental en particular. (Foto Camila Godoy)

"Hicimos el comunicado porque vimos que las propuestas de Javier Milei apuntaban a un desmantelamiento de la salud publica, ya lo vimos en la dictadura y no podíamos permitirlo

"No hay salud mental sin convivencia democrática

"No es un cheque en blanco"

Durante la última dictadura cívico militar en la Argentina se calcula que hubo unos 200 trabajadores del ámbito de la salud mental que fueron detenido-desaparecidos. Lo recordó a Télam el psiquiatra, que junto ay otros colegas hicieron un trabajo colectivo que derivó en un comunicado llamado, en el que(y siguen firmando) un texto en el que se expone punto por punto lo que significaría en el campo de la sanidad mental de toda la sociedad argentina un triunfo del candidato de La Libertad Avanza,"Hicimos el comunicado porque vimos que las propuestas de Javier Milei apuntaban a un desmantelamiento de la salud publica, ya lo vimos en la dictadura y no podíamos permitirlo", sostuvo Stagnaro.Y siguió: "Recordamos a los 200 colegas de nuestras profesiones detenido-desaparecidos y además, de todos nosotros, en el sentido del concepto de salud mental imbricado con un ambiente social enriquecido por los vínculos, por el salario digno ligado a un trabajo creativo, que es todo lo contrario de lo que plantea Milei", dijo a Télam Stagnaro, que es psiquiatra, profesor consulto titular de lade lay miembro de la(APSA).A sus 77 años, reflexionó Stagnaro, que ya ha visto demasiadas cosas que no quiere que se vuelvan a repetir.El texto no para de sumar firmas y los trabajadores de la salud mental que así lo deseen pueden suscribirlo En el comunicado, los profesionales sostuvieron que "las condiciones para garantizar la salud mental, como parte de la salud integral de las personas en la comunidad" requieren:Un clima de respeto mutuo ya que el odio daña a quien lo recibe y a quienes lo sientenQue la empatía prime sobre la intolerancia y la violenciaAcceso a una Salud Pública para todosUna educación pública universal y gratuita en todos sus nivelesTrabajo digno y bien remunerado respetuoso de los derechos laboralesPlena seguridad ciudadanaTransparencia en los asuntos públicosRrespeto irrestricto a los derechos humanos con memoria, verdad y justiciaIgualdad de género y respeto a la diversidad sexualUn medio ambiente cuidado y seguroUn sistema previsional que atienda las necesidades de los adultos mayores"Por todo ello, con convicción de que hay momentos de nuestra historia en los que no hay lugar para la ambgüedad y con el compromiso de velar en el futuro,por el cumplimiento de todos estos principios", finaliza.“Es uno u otro. Todo esto que propone Milei es negativo, no hay que ir por ahí, entonces la ambigüedad es votar en blanco, es válido, pero nosotros consideramos que no, que tiene que ser una decisión, la plataforma de Massa es lo contrario”, dijo Stagnaro.“Es uno u otro., no hay que ir por ahí, entonces votar en blanco, es válido, pero nosotros consideramos que no, que tiene que ser una decisión porque la plataforma de Massa plantea todo lo contrario de lo que denunciamos", desarrolló Stagnaro.Sin embargo, aclaró que el acompañamiento no es un "cheque en blanco" para el candidato deel cumplimiento de nuestros principios, le damos un voto de confianza a Massa y después vamos a ver si cumple y si lo hace, será votado nuevamente. Así funciona la democracia", finalizó.Para ver todas las firmas, se puede ingresar a https://drive.google.com/file/d/1YvAR33cYBoWGrjvYC2WLS-cAZ52kA2Wz/view