PSG no le renovará el contrato a Mbappé y activará la cláusula de salida

, que culminará en junio de 2024,indicó este jueves la prensa española."Es imposible pagarle más", reconocen desde dentro del club parisino en referencia a las espectaculares condiciones que disfruta el atacante, indicó el diario madrileño As.Pese a todo el PSG sigue queriendo que Mbappé se quede en París para construir en torno a él un proyecto de futuro a corto plazo, que no pase de 2025, fecha en que seguramente partirá hacia España para sumarse al Real Madrid.El PSG intentará convencer a la estrella de que active la cláusula para seguir un año más y apelará a un argumento deportivo, ya que Mbappé estuvo incómodo en el equipo en los últimos años porque quería jugar donde lo hacía Neymar, por la izquierda, y para que pueda cumplirlo el club vendió al brasileño al fútbol árabe.Ahora Mbappé se quitó ese problema con la salida de Neymar, y la dirigencia le dirá "si vas al Real ahora tendrás el mismo problema con el brasileño Vinicius".El Real se ve favorecido por la intención del PSG de no presentar una oferta de renovación, puesto que no tendrá que competir con sus propuestas millonarias y necesitará solo convencer a Mbappé con un buen proyecto deportivo y llegando económicamente hasta donde pueda.Los madrileños están en una posición privilegiada en cuanto a su estrategia a corto plazo. Vinicius explotó, encontró un jugador franquicia con el inglés Jude Bellingham y tiene una alternativa a Mbappé, que es el noruego Erling Haaland.