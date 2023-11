"Milei es un adversario electoral, mi enemiga es Margaret Thatcher y lo que representa"

Foto: Captura de TV

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, planteó este miércoles que el "cambio más importante" que puede brindarle al país, en caso de resultar electo, es su "" y aseguró que con su idea de llamar a unbusca, sostuvo Sergio Massa en diálogo con el canal TN.Y explicó, entonces, que "la Argentina del amigo-enemigo se muere el 10 de diciembre, porque se muere la grieta" ya que, dijo, su "vocación es convocar a todos"., remarcó.Además, señaló que su "vida no empieza ni termina en la cuestión política" y acotó que con su convocatoria "al gobierno de unidad nacional, plantea construir alternancia y bipartidismo"., ejemplificó y adelantó que "muchas de las cosas que yo vengo planteando, si el domingo me dan la responsabilidad de ser electo, las podemos empezar a poner en marcha desde el lunes".Sobre las propuestas de los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) de privatizar los medios públicos, señaló que ese tipo de mediosy destacó que "lo importante de la TV Pública es que la gente del interior de Argentina se informa accediendo a esos contenidos"., consideró.Y se diferenció de Milei sobre su relación con los medios y trabajadores de prensa: "Nunca querellé a un periodista. En tres años de vida pública querella por doquier a periodistas, imagínese eso con el poder que da la presidencia".Sobre economía, anticipóen el 2024 "a partir de recuperar exportaciones que este año fueron dramáticas"."Vamos a déficit cero. Vamos a un cambio muy profundo en el funcionamiento de la administración pública: unificación de empresas públicas. Un esquema donde tengamos la oportunidad, no sólo de achicar el gasto, sino hacer más eficientes las contrataciones del Estado", anticipó.Además, advirtió que desde La Libertad Avanza, en caso de ganar las elecciones presidenciales,, afirmó.Y apuntó contra las propuestas de Javier Milei:También adelantó conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para plantearle que se "rediscuta el programa sobre la base del resultado de exportaciones" y recalcó que "se va a cambiar el programa para salir de este mecanismo inflacionario".