Milei defendió la privatización de los medios públicos y del fútbol

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, ratificó este miércoles su interés en “privatizar los medios públicos”, que consideró un “mecanismo de propaganda”, afirmó que su gobierno va a aplicar un “ajuste fiscal" que será "duro” y consideró que el peronismo gobierna con “las tiranías de las mayorías”.En declaraciones a TN, sostuvo que".Consultado por las denuncias que le hizo a trabajadores de prensa, el dirigente libertario indicó: “Yo estoy en juicio con periodistas porque me trataron de nazi".Sobre su política monetaria, señaló que”.Por otra parte, confirmó que mantuvo un encuentro esta tarde con Patricia Bullrich y afirmó que la excandidata presidencial de JxC le confesó que el Jefe de gobierno porteño y ex precandidato a presidente de esa alianza, Horacio Rodríguez Larreta, le hizo “campaña sucia”., dijo.Luego, al ser consultado sobre la introducción de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, Milei se mostró de acuerdo en su llegada, al igual que el expresidente Mauricio Macri." interrogó el libertario.Más temprano, desde el Hotel Libertador, donde el diputado nacional mantiene sus reuniones y da entrevistas a los medios de comunicación desde las elecciones generales, Milei indicó en declaraciones al canal de cable La Nación+ que"Cuando tenés una mayoría podés hacer cualquier cosa", añadió y señaló que él defiende "la democracia liberal" que es "el respeto de las minorías".Respecto a su eventual gobierno, en caso de ganar las elecciones, afirmó que convocaría a diferentes referentes del Pro para formar parte: "Nosotros tenemos una posición abierta de convocar a gente talentosa. Dentro del PRO hay gente amiga y por qué no los podría convocar".Sentado al borde del sillón violeta en una habitación del hotel, elogió al expresidente Mauricio Macri y a la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y enfatizó que a la dirigente “la traicionaron”.denunció con voz disfónica.Y agregó: “Macri y Bullrich hicieron una lectura de lo que pasó después de las elecciones e hicieron un discurso y nosotros lo levantamos”.En relación con su propuesta económica, reiteró su interés en aplicar una política de dolarización y estimó que la solución a los problemas inflacionarios se resolvería en “18 a 24” meses.Por último, insistió que este domingo se lleva a cabo "l".