ASDRA repudió los dichos de la diputada electa Lilia Lemoine

Asdra repudió lase xpresiones de Lemoine por considerarlas un acto discriminatorio.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) manifestó este miércoles su rechazo al uso de la palabra "mogólico" y "mongo" por parte de la diputada electa por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine y señaló que ese término se suele utilizar en relación a las personas con síndrome de Down, lo cual constituye una forma de discriminación.A través de un comunicado , ASDRA señaló que la legisladora electa expresó, en un video difundido por ella misma en sus redes sociales, que: "Este mogólico de Juan Pablo Pérez. Sí, mogólico por decisión propia, dice dictadura, ja, ja. Dale, mongo, salí a la calle (…) Denunciame al INADI",El video trascendió el pasado martes, cuando fue difundido por otros usuarios en redes sociales y distintos medios de comunicación.La entidad advirtió que la, ya que tiene su origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down, por la forma habitual de los ojos de quienes tienen esta condición."Ehaciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos eny entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla", agrega el comunicado.ASDRA invitó a la comunidad en general, y en particular a quienes utilizan la palabra mogólico como insulto, a conocer sudonde se plantea que la utilización del término "mogólico" constituye en sí mismo un acto de discriminación, tal como lo han expresado personas con síndrome de Down y sus familias.