¿Hay valores swifties?

Foto: Godoy Camila

¿Qué es lo que hace que una cantante pop despierte pasiones tan grandes y comprometidas?

Taylor Swift. Foto: Pablo Añeli.

las swifties dejándole friendship bracelets a evita 🙏🏻 pic.twitter.com/6GLgZavDaF — giu 12/11 (@belyravera) November 11, 2023



Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

"Cuando tenía 12 años mi papá nos llevó a mi y a mi hermana a la única disquería que había en Haedo. Mi hermana eligió el CD Red, básicamente porque le gustó la estética. Pero terminó siendo uno de los CDs que más escuché en mi vida: religiosamente todas las semanas", dice Sofía, 23 años.Red es el cuarto álbum de estudio de Taylor Swift, lanzado en el 2012. 11 años más tarde, Sofía hizo la fila virtual junto a otras 3 millones de personas con la ilusión de conseguir entradas para la primera presentación de la cantante nacida en Pennsilvania en Argentina. Swift dio tres recitales el 9, 11 y 12 de noviembre en el mítico estadio Monumental -el triplete original tenía como segunda función el 10, pero diluvió y por seguridad fue reprogramado para el 12- y su paso por el país ya fue catalogado como icónico entre sus seguidores.Las fechas de The Eras Tour en Argentina llegaron como un torbellino que desencadenó una inusitada euforia no sólo en lxs swifties argentinxs -que son muchxs y muy fieles- sino en la agenda pública general. En su vida la periodista ha visto un fenómeno de efervescencia general tan grande alrededor de un show musical internacional como el que rodeó a The Eras Tour en la Argentina. Desde que Taylor Swift anunció la gira -antes incluso de confirmar que vendría y se presentaría tres días en el Estadio River Plate-, lxs swifties y la estrella son un contínuo tema de conversación pública.Cuando se anunció su visita circularon cientos de vídeo reacciones de lo más diversas en las redes sociales: hombres, mujeres adultas y adolescentes emocionados hasta las lágrimas con el anuncio. Meses antes del show se agotaron las mostacillas -que sus fans compraban para poder hacer los famosos “friendship bracelets”, pulseras que luego intercambiarían durante el recital- en los locales de once. Cientos de fans acamparon en la puerta del estadio y se convirtieron en noticia en importantes portales internacionales. Swift fue declarada huésped de honor en la Ciudad de Buenos Aires, los noticieros se encargaron de describir cuántas botellas de vino compró y cuántos cambios de vestuario tenía su show, su llegada al país fue televisada.Dos semanas antes de que la estrella aterrizara y bajara del avión tapándose el rostro con un paraguas negro, un grupo de fans se agrupó en una cuenta de X para proclamarse en contra de candidatura de Javier Milei, de cara al balotaje, después de que un grupo de fans de BTS atacaran la misma red social a Victoria Villarruel por dichos polémicos sobre el grupo surcoreano. El comunicado publicado en la cuenta @swiftiescontralla (que fue suspendida y se relocalizó en @swiftiesyarg) comparaba a Milei con Trump, señalaba que la plataforma electoral del libertario iba en contra de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ y llamaba a lxs fans de Taylor a “estar del lado correcto de la historia”, citando una célebre frase que la cantante pronunció respecto a las elecciones de medio término de su propio país.El timing de la visita de Taylor a la Argentina fue clave para que sucediera el excepcional hecho de -mal llamada- politización de sus recitales: a partir de ese comunicado, miles de fans se declararon en campaña, otros fandoms y grupos sociales asociados a consumos populares lanzaron sus propios pronunciamientos -desde los rollingas, a los gamers, pasando por los fans de la Mona Giménez-, lxs swifties diseñaron cartelería anti-Milei de lo más ingeniosa con la que empapelaron las inmediaciones de River Plate, y generaron acciones para visibilizar un mensaje a favor de Sergio Massa durante los tres días que Swift repasó su carrera en el Monumental.Por ende, cuando nos preguntamos ¿qué es lo que hace que una cantante pop despierte pasiones tan grandes y comprometidas?, no hablamos simplemente de gastar cifras sorprendentes en recitales, ni de acampar meses frente a un estadio, ni de pasar horas ideando un look para ir al show. Hablamos de un compromiso que es terreno para que afloren expresiones políticas de lo más contundentes. No es que todxs lxs swifties piensen lo mismo: sería imposible -más de 150.000 personas fueron a ver a Taylor-. Pero su figura y su música funcionaron como canal para que mucha gente que tal vez no estaba se estaba pronunciando, o no encontraba la forma de visibilizar su mensaje, lograra levantar con convicción ciertas ideas.La respuesta a la pregunta está, como es conveniente que sea, en la obra de la artista. Taylor Swift genera fuertes grados de identificación con sus fans, y esa identificación es lo que permite que su obra genere un proceso de semiosis infinita en el que la experiencia de la feminidad puede terminar transformándose en el gesto simple pero insólito de dejar una pulsera de mostacillas en la tumba de Eva Perón.“Lo que siempre me gustó de ella son sus letras y la forma en la que a través de ellas cuenta una historia con principio y fin. Es la forma en que pone en palabras experiencias, sensaciones y situaciones lo que siempre me hizo sentir identificada.”, dice Sofía, porteña de 25 años (aunque usted no lo crea, dos de las swifties que fueron entrevistadas para esta nota se llaman igual: Sofía). A la hora de hablar de qué es lo que hace de Taylor Swift una artista única, sus fans concuerdan: es su lírica, y el espacio que sus letras abren para la identificación. “La música de Taylor siempre me acompañó y muchas veces coincidió con mis vivencias, por eso muchas swifties nos sentimos tan cercanas a ella”, comentó Sofía.“Taylor es una cantautora consagrada con una carrera prolífica y cohesiva, por la que recientemente ha ganado su Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Nueva York”, cuenta Gabriel, de Lomas de Zamora, 28 años. “Creo que puede llegar a ser algo fría y distante, y me parece respetable que no tenga que mostrar un personaje o tratar de replicar la fachada temperamental mainstream, sino que más bien cree tendencias a partir de su propia visión norteamericana, siguiendo siempre sus gustos e intereses en relación a lo clásico y rural; con todo, es claro que, entre toda esa maraña pastoral, supo lograr que sus recetas tengan sabores urbanos”.A la hora de definir cuál es su álbum favorito, Gabriel menciona ‘Folklore’: “Puro folk, alabado por la crítica, considerado su trabajo más maduro y sofisticado, y un documento histórico donde quedaron archivados los tiempos de aislamiento pandémico. Tiene canciones muy sentidas que me han hecho llorar o pensar en la vida de maneras muy profundas (y lo dice un filósofo). Incluso el arte del álbum es perfecto para la propuesta sonora. Una frase que se me quedó pegada para siempre es "Are there still beautiful things?" del track 7, ‘seven’”.La primera Sofía, la que bailaba coreografías de Red en su habitación, también menciona “seven”: “considero es lo más alto que Taylor llegó como escritora y compositora ya que pudo internalizar lo que es la mente de un niño. Creó una pieza de arte nostálgica hermosa”. Además, dice que Taylor fue parte fundamental de su preadolescencia y su adolescencia, y que a sus amigas también les gustaba, por lo que era algo común que compartían entre todas.Algo de esa complicidad que existe en el hecho de crecer junto a alguien y en el de espejarse en las experiencias sensibles de otra persona, parece clave para pensar cómo se vincula la obra de Taylor con lo que se movilizó con sus presentsciones en Argentina. El gran poder de Swift está en su talento como autora, y como tal, ha sabido construir una poética de la experiencia sensible femenina que se refleja en los avatares que ha atravesado a lo largo de su carrera. Un colega fue a cubrir los alrededores del Monumental el primer día que Taylor se presentó: “hacía mucho tiempo que no veía grados tan altos de sororidad”, expresó. Podríamos disentir con esa declaración. Pero lo que sin dudas es cierto, es que The Eras Tour es un recorrido por todas las Taylors que Taylor fue a lo largo de los últimos 17 años; y en ese acto de reivindicar y celebrar sus etapas pasadas, la cantante invita a su público a repasar su propia historia. Hay quienes la siguen desde hace más de 10 años. Ante la pregunta de ¿qué le dirías a Taylor?, un joven a la salida de la primera fecha dijo: “que me salvó la vida en uno de los momentos más difíciles y para ella sólo tengo amor”.Sin dudas, el poder emocional de un suceso así produce lazos fuertes entre quienes asisten. El barrio de Nuñez se pobló de fans que viajaron de todo el país y también del exterior: Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos. Eso hace que la experiencia se torne verdaderamente colectiva: el acto de intercambiar pulseras de la amistad es una traducción bastante literal de esa operación. La reciente tradición tiene origen en la canción “You’re on your own kid”, del aclamado “Midnights”. “Todo lo que perdés es un paso que tomás // así que hacé las pulseras de la amistad // aprovechá el momento y saborealo // no tenés motivos para estar asustadx”, dice el tema.Hay varias capas de líneas vinculadas al feminismo que se pueden trazar en su propuesta: una de ellas es la lucha contra la desigualdad de género en la industria musical. Tal vez sea esto lo que llevó a Swift a pronunciarse abiertamente en contra una senadora del partido liderado por Trump en el 2018, momento desde el cual su postura ideológica es pública y clara. No hace falta trazar paralelismos abstractos para entender qué significa la aplicación de ese mismo criterio al escenario electoral argentino.Gabriel opina que la alianza de lxs fans de Taylor contra La Libertad Avanza es una canalización de “valores swifties”: “Me parece fenomenal el movimiento de swifties contra milei”, dijo y agregó: “espero que quede para los libros de historia: literalmente salieron las swifties a militar contra el ascenso de la ultraderecha neofascista ¡es hermoso! Casi que formaron una organización militante a favor de valores swifties como el compañerismo y la ayuda al prójimo, algo contra lo que atenta aquel desprecio mileilista frente a la justicia social”.