Tres campeones del mundo y un excolaborador de Maradona critican a Milei

Ubal Pato Fillol, uno de los campeones del mundo que firmaron la nota / Foto: Archivo Alfredo Luna

Estos son los jugadores que se la juegan: pic.twitter.com/uNHZChfgYW — Futbolistas Unidxs (@futunidxs) November 15, 2023

El colectivo de Futbolistas Unidxs anunció este miércoles que dispuso "acompañar" al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en el balotaje del domingo y afirmó que ", en referencia al postulante libertario Javier Milei.Los futbolistas consideraron que "no podemos ni queremos quedarnos callados" frente al balotaje porque están en juego "los consensos mínimos de la democracia y de la convivencia social".Y calificaron como "preocupantes" las posiciones políticas que representa Milei "no sólo por su contenido, sino también por sus formas, algo que en nuestra profesión intentamos ponderar cada fin de semana"."El 19 de Noviembre lxs abajo firmantes ya sabemos de qué lado queremos estar ante la encrucijada en la que nos pone la historia: por los pibes de Malvinas que no vamos a olvidar, por el Diego (Maradona) y no por la asesina de guerra Margaret Thatcher; por las disidencias, por el amor y por la patria es que llamamos a acompañar la fórmula que encabeza Sergio Massa", aseguraron en el documento unos 70 futbolistas.La nota, firmada, entre otros, por los campeones del mundo Ubaldo Matildo Fillol, Héctor "Negro" Enrique y Jorge Olguín y el preparador físico de Maradona, Fernando Signorini, afirma que "no queremos con nuestro silencio ser cómplices de los discursos de odio" que Milei "viene pregonando hace mucho tiempo, de la violencia verbal que sabemos deviene en violencia física, del negacionismo a lo ocurrido durante la última dictadura que dentro de Ixs 30.000 compatriotas que se llevó, contamos a 220 deportistas".Asimismo consideraron "preocupantes" las declaraciones de Milei que reivindican las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y rechazaron la propuesta "porque nuestros clubes no son el negocio de nadie sino la inclusión de miles. La pasión no se privatiza", enfatizaron.En oposición a las propuestas libertarias recordaron que "no nos mueven las reglas del mercado y no queremos que el mercado sea el que ordene las relaciones de nuestras vidas":finaliza el documento.La solicitada difundida por Futbolistas Unidxs en su cuenta de X es firmada por: Ubaldo Matildo Fillol, Fernando Signorini, Lucas Bruera, Juan Cruz Komar, Héctor "Negro" Enrique, Sebastián Vidal, Paulina Gramaglia, Hugo Lamadrid, Mónica Santino, Luciana Bacci, José "Chino" Viscarra, Milton Giménez, Matías Lescano, Alvaro Barreal, Emiliano Méndez, Raúl "Pacha" Cardozo, Ignacio Boggino, Nahuel Iribarren, Salvador Pasini, Hernán Campana, Claudio "Cabezón" Marini, Guillermo "Búfalo" Szeszurak, Nahuel Luna, Diego Chávez, Martin Civit, Claudio Grecco, Lautaro Alfonso, Diego Grecco, Marcos Zampini, Damián Troncoso y Marcelo Alvarez.También lo hicieron José Barreal, Pablo Despésito, Alvaro Brito, Facundo Cacciapuoti, Ezequiel Dangelo, Brian Insfrán, Rodrigo Alonso, Nacho Cravero, Juan Mendoza, Damián Beckar, Maximiliano Maciel, Nicolás Lurati, Hernán Bonetti, Fabián Garcia, Diego Ayunta, Laura Agüero, Martín Seri, Lautaro Díaz Laharque, Lucas Faggioli, Manuel Brandon, Ignacio Sallaberry y Joel Torres.Asimismo, firmaron Horacio Attadía, Salvador Azerrad, Jorge Olguín, Diego Sahu, Juan Chumba, Juan Carlos Merlo, Juan José "Bubu" Sánchez, Rubén "Bicho" Flotta, Raúl Garrandes, Norberto D'Angelo, Nahuel Oviedo, Maximiliano Gallardo, Juan Pablo Ghiglione, Enrique Horacio Cantoni y Joaquín Ochoa Giménez.