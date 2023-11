La utilización de la capacidad instalada de la industria alcanzó al 67,9% en septiembre

La utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en septiembre en 67,9%, por debajo del 68,6% de igual mes del año pasado, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



El uso de instalaciones, máquinas y herramientas en el sector fabril durante septiembre, no mostró mayores variantes respecto a agosto, agregó el organismo.



Las cifras en la utilización de la capacidad instalada se corresponden con las que registró la actividad industrial en septiembre que retrocedió 3,6 % respecto a igual mes del año pasado, pero subió 0,2% en relación a agosto.



Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son industrias metálicas básicas, con el 85%; refinación del petróleo, 82%; papel y cartón, 77,4%; productos minerales no metálicos, 76,3%; sustancias y productos químicos, 5,5%; e industria automotriz, 68,6%.



Los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general son edición e impresión, 62,4%; alimentos y bebidas, 62,4%; caucho y plástico 60%; textiles, 59,1%; Tabaco, 52,6%; y metalmecánica 51%.



En septiembre de 2023, respecto al mismo mes de 2022, las principales incidencias negativas se observaron en los productos alimenticios y bebidas, fuertemente afectados por la sequía y en la industria metalmecánica.



Los productos alimenticios y bebidas exhiben un nivel de utilización de la capacidad instalada de 62,4%, inferior al 68,6% registrado en septiembre del año anterior vinculado principalmente a la menor molienda de oleaginosas y a la caída en el nivel de utilización de la capacidad de las plantas productoras de bebidas.







La industria metalmecánica utilizó el 51% de su capacidad contra el 56,3% del 2022 como consecuencia de la menor fabricación de maquinaria agrícola.



Los productos minerales no metálicos, mayormente vinculados a la construcción registraron en septiembre un nivel de utilización de 76,3%, frente al 83,3% del 2022, como consecuencia principalmente de la menor fabricación de cemento, placas de yeso, pisos y revestimientos cerámicos y ladrillos huecos.



La actividad de la construcción bajó durante septiembre 4,5% en términos internuales y acumuló un retroceso del 2,9% en lo que va del año.



Por su parte, la edición e impresión presentó un nivel de utilización del 62,4%, por debajo del 65,9% mismo mes del año anterior relacionado principalmente a la disminución en la impresión de los segmentos de cartón corrugado y cartulina debido a la menor demanda por parte de algunos sectores de la industria de alimentos y bebidas.







Incluso, los productos textiles mostraron un nivel de uso de la capacidad instalada de 59,1%, por debajo del 62,6% del mismo mes del año anterior como consecuencia principalmente de una caída en la producción de tejidos.



El secretario de Industria, José de Mendiguren, aseguró que la decisión política del ministro de Economía y candidato presidencial por UxP, Sergio Massa, "es ir hacia un modelo de desarrollo basado en el potencial de los sectores estratégicos y la promoción de las industrias del futuro".