Realizaron la experiencia interactiva "Un día en el país de Milei" basada en las propuestas de LLA

El FOL instaló una intervención artística denominada "Un día en el país de Milei".

Recorrido interactivo frente al Congreso. Foto: Nacho Sánchez

El gazebo que representaba a la comisaría, cuelga una foto con los rostros de Villarruel y Videla. Foto: Nacho Sánchez

Los stands muestran cómo serían las instituciones estatales en un eventual gobierno de Javier Milei. Foto: Nacho Sánchez

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) realizó este miércoles en la Plaza del Congreso una experiencia interactiva denominada “Un día en el país de Milei”, un recorrido por ocho stands que presentaban un pantallazo de cómo funcionarán las instituciones estatales en un eventual gobierno de La Libertad Avanza., se leía en un cartel a la entrada de laque el FOL instaló en medio de la Plaza del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires.A través de distintos gazebos donde se representaba cómo serían las instituciones estatales en un eventual gobierno del libertario Javier Milei, las personas que participaban recorrían uny podían “jugar” e interactuar con distintos“La idea surgió al imaginarnos, en base a las propuestas de la plataforma electoral de La Libertad Avanza (LLA), cómo sería vivir un día en el 2024 gobernado por (Javier) Milei”, contó a TélamAsimismo, Alonso señaló que "pero hace tres meses empezamos a discutir en asamblea que el hecho de queY agregó: “Por eso, invitamos a vecinos y vecinas que estaban volanteando en sus barrios, a colectivos culturales, artísticos, a murgas, y entre todos fuimos pensando distintas propuestas”., comentó: “El recorrido arranca en el stand Chau Estado, en el que la propuesta es tirar dardos y pinchar globos que tienen escrito los nombres de los ministerios de educación, salud, de trabajo, de las Mujeres y diversidades”.“Al mejor estilo de Milei. ¡Todos los ministerios afuera!, ¡, ironizó la militante.Además, imprimieronseguros de venta de años de vida, pasajes de colectivo para circular por el país de Milei, con el fin de que los participantes puedan interactuar en cada una de las experiencias”.“Lo interesante es que las personas puedan interactuar ante cada propuesta, y que por el hecho de tener que tomar una decisión, tomen conciencia”, agregó Gamarra.La vocera hizo referencia a que, en el, por ejemplo, la propuesta consistió en una reunión de padres en la que la directora contaba que un alumno había concurrido a la escuela con un arma, debido a la venta libre de armas que propone MIlei.Por ese motivo, la escuela debía reforzar la seguridad, y por lo tanto, dejar de ser gratuita.En el “juego”, los participantes debían decidir si pagaban o si cambiaban a su hijo de colegio.“También hicimos unsegún el barrio para dar cuenta de que en un gobierno de Milei toda la educación va a estar arancelada”, insistió.En el, colgaba una foto con los rostros de Victoria Villarruel y Rafael Videla.Allí, una actriz que representaba a una mujer golpeada se acercaba a hacer la denuncia y el comisario le decía que no podía tomársela porque “ya no había Ministerio de las Mujeres ni feminismo”, contó Gamarra a esta agencia.En r, hicieron "maquetas de los órganos con sus respectivos precios para demostrar que cuando vayas al hospital por una enfermedad que no podrás pagar, te van a ofrecer vender tus órganos”, postuló.Hacia el final del recorrido, aparecía un c, simulando el balotaje del próximo 19 de noviembre: “No voto”, ”Voto luchar” y “Voto Milei” se leía en las boletas.“Desde las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), y hasta las generales, Milei era la novedad para los vecinos y las vecinas, y el rechazo a toda la clase política porque objetivamente hay una realidad, nuestros compañeros en los barrios tienen que esperar seis meses o un año para conseguir un turno en una salita”, comentó Alonso.“Si a eso le sumás los 15, 20 años de inflación y miseria, la novedad de Milei tapó en un primer momento el rechazo a la clase política, pero al mismo tiempo tapó al monstruo que estaba por detrás”, remarcó.Por eso, “sirvió debatir a medida que íbamos conociendo las propuestas de este personaje y de su compañera de fórmula que no niega sino reivindica la dictadura”.El delegado hizo referencia a que todavía hay mucha gente indecisa en los barrios, por eso llaman a“Además, el 20 de noviembre seguiremos en la calle peleando como hicimos en los últimos 25 años”, concluyó.