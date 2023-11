Nora Cortiñas dijo que votará para "defender la democracia; por hijos, nietos y bisnietos"

Nora Cortiñas en oportunidad de recibir el premio Jauretche. Foto: Prensa.

Una luchadora de los DDHH. Foto: Pepe Mateos.

La representante de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Nora Cortiñas afirmó este miércoles que el domingo irá a votar para "defender la democracia", por sus "hijos, nietos y bisnietos" y porque quiere "bienestar en el país", al tiempo que contó que a sus 93 años vivió "con mucha emoción" que el lunes pasado le hayan otorgado el Premio Jauretche a la trayectoria."Yo voy a votar por la defensa de la democracia y la justicia social, por el derecho a la educación, a la salud, al bienestar del pueblo y a que se respeten todos los derechos ya conseguidos por años de luchas", remarcó Cortiñas en declaraciones a Télam al referirse al balotaje del domingo.Y sobre las dos opciones para la segunda vuelta, destacó que no piensa votar "a un candidato que quiere destruir todo" -por el postulante ultraliberal Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA)-, aunque evitó hacer referencias explícitas a nombres propios.Además, confió sentir "mucho miedo" en este proceso electoral, e insistió en que la principal motivación de su voto es "la defensa de la democracia", por lo que, deslizó, no piensa votar por un candidato al que describió como un "analfabeto" en términos políticos y que, además, tiene "malos sentimientos".En relación con el Premio a la Cultura Arturo Jauretche 2023, que recibió el lunes durante un evento realizado en el Anexo del Congreso, Cortiñas dijo que la distinción a su trayectoria la puso feliz y que le dedicó el reconocimiento "a toda la gente" que la cuida.Pero al momento de recibir la estatuilla y agradecer el galardón también le dedicó el momento a "las Madres (de Plaza de Mayo) que ya no están, que empezaron como yo, y a las que quedan todavía", según recordó al dialogar con Télam.En el evento, al hablar desde el micrófono, homenajeó asimismo "a los padres y a los que murieron en este camino de búsqueda de la verdad y la justicia"."Es un reconocimiento a una historia de vida pero en este país todos tendríamos que tener un premio porque para aguantar todo lo que pasa hay que tener mucha predisposición", agregó Cortiñas, que sigue viviendo en la localidad bonaerense de Castelar, donde su hijo Gustavo fue secuestrado y desaparecido en abril de 1977.Al responder sobre su cotidianeidad, la Madre de Plaza de Mayo dijo que "está pasando enfermedades" propias de los 93 años, pero que se siente "muy cuidada" porque "médicos extraordinarios" la atienden regularmente en "el Hospital Posadas, en el Hospital Nacional de Morón y en el Hospital Italiano"."Tengo gastadito todo, los huesitos... Pero estoy muy cuidada, y contenta con la atención. Yo uso todo: Pami, Cicop (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, N.d.R), todo", confió a esta agencia.En otro tramo del diálogo, describió con dolor lo que ve en la calle: "Estamos viviendo alrededor de gente que tiene hambre, que no tiene trabajo, que está maltratada. Tenemos una justicia social esquiva".El lunes, cuando recibió el Premio Jauretche a la trayectoria, Cortiñas compartió un momento de afecto, reconocimiento y de emociones cruzadas con otros galardonados, como el periodista Darío Villarroel, el exreferente de la Federación Agraria (FAA) Pedro Peretti, la actriz Mercedes Morán, el músico Diego Boris y la periodista Nora Veiras, entre otros."Ahí lo pude conocer personalmente a Pedro Peretti, al que realmente admiro por las informaciones que nos da sobre el campo, por el amor que le tiene al campo y a los campesinos", señaló Cortiñas, quien dijo que en la entrega de los premios -un evento que todos los años organiza el Instituto Arturo Jauretche de Merlo- notó "mucho cariño" entre todos los asistentes.El Premio a la Cultura Arturo Jauretche surgió hace veinte años con el propósito de distinguir a "las personas que han sido 'olvidadas' por el aparato del prestigio, que premia solo a los hombres y mujeres funcionales al sistema y que han colaborado desde la cultura con el sometimiento nacional", según explicaron los organizadores en la convocatoria de su última edición.Este año, el galardón fue entregado a Cortiñas -psicóloga social y representante histórica de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora)- junto a Mercedes Morán (labor artística); Nora Veiras (periodismo); Diego Boris (gestión cultural); Roque Narvaja (música); Darío Villarroel (labor radial); Pedro Peretti (labor literaria); la diputada nacional María Rosa Martínez (labor militante); César "Tato" Díaz (docencia) y Daniel Parcero (investigación).