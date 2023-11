La Provincia 25: cómo cuidarán los votos del balotaje los fiscales argentinos que viven en exterior

Fiscalización en Madrid / Foto: Gentileza APVP25.

Fiscales en España / Foto: Gentileza APVP25.

Las elecciones en el exterior y el trabajo de los fiscales

Foto: Gentileza APVP25.

La larga fila de votantes argentinos en La Haya / Foto: Gentileza APVP25.

Foto: Gentileza APVP25.

El testimonio de los fiscales

La organización se fundó hace 13 años / Foto: Gentileza APVP25.

Argentinos votando en las generales en Barcelona / Foto: Gentileza APVP25.

Comunicado de Provincia 25 Argentina ya no vive en “clima de guerra”, término que instaló la Dictadura cívico-militar y que en 2023, 40 años después de que los argentinos recuperamos nuestra soberanía a través de la reconquista de la democracia y el voto libre que supimos conseguir en 1912 con la sanción de ley Sáenz Peña y posteriores ampliaciones de derechos políticos con la instauración del voto femenino en 1952, quiere reinstalar el candidato autodenominado liberal que según el ideario de esta corriente ideológica, sería más bien un consevador de manual. Un método parecido al que utilizó la última dictadura auto denominándose Proceso de Reorganización Nacional para luego desbaratarle la vida a todas la argentinas y argentinos, cercenando sus derechos, destruyendo la industria y moneda nacional, secuestrando, torturando y desapareciendo personas, todo con el objetivo de -a través del Terrorismo de Estado- amedrentar el sentir y espíritu nacional. Los ataques a la democracia son ataques a la identidad nacional, por lo tanto, un ataque a la libertad de la sociedad argentina que la extrema derecha pregona querer proteger con dolarización, entrega de recursos y empresas nacionales y nuevamente, motosierra a los derechos constitucionales por los que tanto hemos trabajado.



Por eso, desde la Provincia 25 creemos firmemente en la identidad nacional y la soberanía nacional como valores para la vida en democracia y el bienestar de todos y todas, deben ser defendidos sin importar la distancia o situación geográfica porque fue el estado argentino con sus recursos y herramientas, el que garantizó a través de gestiones diplomáticas e incluso con aviones de Aerolíneas Argentinas, la repatriación de argentinas y argentinos en el exterior durante la pandemia como botón de muestra de que nuestra patria no olvida ni abandona a sus hijas e hijos por más lejos que se encuentren. Y así como la patria no olvida ni abandona a su hijas e hijos, sus hijas e hijos no vamos a abandonar a la patria a pesar de la distancia.



Vivimos días de crucial relevancia para la vida en nuestro país y cómo podemos ser vistos por la comunidad internacional de aquí en adelante. El mundo necesitará cada vez más de dos cosas: recursos naturales y estabilidad. Las guerras, conflictos y también desarrollo humano del planeta, necesitarán mucho de todo lo que tenemos. Las argentinas y argentinos en el exterior somos testigos de que lo que tiene para perder nuestro país en la próxima elección es no solamente una oportunidad histórica de dar el salto de calidad con el que todos soñamos sino muchísimas otras conquistas que supimos conseguir a lo largo de nuestra historia.



Aunque trillado o poco original, viene bien recordar al Martín Fierro de José Hernández”:



Los hermanos sean unidos

porque esa es la ley primera;

tengan unión verdadera

en cualquier tiempo que sea,

porque si entre ellos pelean

los devoran los de afuera.



Para el campo nacional y popular con presencia fuera del territorio nacional, el compromiso con los valores democráticos, soberanía e identidad de Argentina no se quedó en casa, lejos de eso, viaja y convive con nosotros. Esa identidad, que quieren atacar con discursos que pretenden hacerle creer a la sociedad argentina de que “somos un país de mierda”, nos hace ser muy valorados cuando decidimos iniciar una vida en el extranjero. Es muy difícil encontrar opiniones o valoraciones negativas sobre el “ser argentino” cuando se inicia una vida en el exterior. Nos valoran y aprecian por nuestros valores humanos, nuestra educación formal e informal, el compañerismo, capacidad, creatividad y destrezas para el trabajo, en el campo que sea, académico, científico, como emprendedores, trabajadores, nuestro culto a la amistad es admirado en cada rincón del mundo donde haya un grupo o grupito de argentinos recreando un pedacito de nuestra querida patria lejos de casa.



Este domingo los argentinos y argentinas eligen al futuro Presidente de la República. Según datos de la Cámara Nacional Electoral, 35.844.334 ciudadanos están habilitados para votar en el balotaje y, de ellos, 449.909 residen en el extranjero. La organizacióncuenta con un total de 180 miembros que actuarán como fiscales en casi todos los continentes del mundo, para cuidar los votos como lo hacen desde hace 13 años.En charla con Télam, fiscales argentinos y argentinas de Provincia 25 que viven en, entre otros países, reflexionaron sobre este año electoral, sobre la responsabilidad y el sentimiento de fiscalizar desde el extranjero, cómo se desarrollan las jornadas de votación en sus diferentes ciudades de residencia y por qué La Libertad Avanza significa un peligro para el sistema democrático.Se describen como “un grupo de argentinos y argentinas residentes en el exterior con trayectorias y experiencias políticas y asociativas diversas queEn su sitio web, comparten noticias sobre las actividades que realiza la organización alrededor del mundo y en sus redes sociales difunden y traducen noticias sobre Argentina de medios internacionales.En palabras de sus miembros, la organización nació a partir de la necesidad de una actuación política desde el exterior, para apoyar y construir desde afuera. “Pensamos que la apuesta vale la pena, ya que sería la única manera de estar presentes en las decisiones políticas de nuestro país.fiscalizando los comicios en el exterior”, aseguró Juan Goldín-Pages, fiscal argentino residente de Lisboa, Portugal."En el año 2021Nos enorgullece saber que aportamos nuestro pequeño grano de arena al haberlas conseguido entre sindicatos, asociaciones civiles, museos y organizaciones políticas de los lugares donde vivimos. Finalmente fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO hace ya llamativamente, 2 meses este 19 de noviembre", agregó Goldín Pages.Este domingo 449.909 argentinos residentes en el exterior están habilitados para votar en el balotaje presidencial 2023. Si bienPara poder votar es necesario tener asentado en el DNI residencia permanente en el extranjero desde antes del 25 de abril de 2023 y figurar en el padrón de argentinos en el exterior.aseguró a Télam que su ciudad de residencia fue la de mayor afluencia de argentinos a las urnas en el exterior. Además, comentó que sus compañeros de APV enayudaron en las filas “facilitando el acceso a gente mayor, mujeres embarazadas, lisiados y demás hecho que fue percibido por el embajador que felicitó la iniciativa y se sumó a la tarea, acción que vamos impulsar en todos lados en el balotaje”.Desdefiscaliza para la organización y contó que en su ciudad de residencia "hubo un aumento de la participación respecto de la anterior elección de medio término (legislativas) e incluso respecto de la presidencial del 2019".Además, le dijo a Télam que lasy explicó paso a paso qué sucede durante la jornada electoral: "Tenemos fiscales generales y fiscales de mesa, es muy similar a cómo se hace en Argentina. Se abre el comicio, apertura de la mesa, se firman las actas y luego se fiscaliza durante todo el día. Luego del cierre de mesa se asiste al conteo y sacamos fotos a las actas y la enviamos al partido, en este caso a Unión por la Patria quienes hacen la recogida de todas las actas".Provincia 25 envía las: las normas e información necesaria para poder fiscalizar. Se organizan reuniones en las que se explica en detalle qué documentación hay que chequear de cada votante.Además, se mencionan aspectos que hay que tener en cuenta durante la jornada electoral y, entre otras cuestiones. Cuentan con un grupo de Whatsapp de difusión de toda la agrupación a partir del que es posible seguir la organización de los fiscales y las mesas de todos los países.La organización tieney hoy cuentan con seis fiscales de APV en el país de Oceanía.y explicó a Télam que “si bien hay argentinos en los seis estados de Australia, sólo se vota en Sydney, en el Consulado. La embajada en Canberra no ha habilitado otros lugares como podría ser Melbourne, donde la comunidad argentina está más organizada”.afirmó en charla con Télam que “votar desde el exterior es un derecho y, en tanto peronista, reivindico los derechos ejerciéndolos. Milito porque así nos enseñaron muchas de las personas que lucharon antes que nosotres”."Ser militante en el exterior no es fácil. Debemos explicar qué es el Peronismo. Gracias a nuestra organización Provincia 25, podemos reunirnos y movilizarnos", expresó. "En Ginebra militamos con les compañeres de Patria Grande. Organizamos debates con sindicalistas de América Latina que vienen al foro de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y nos manifestamos por las causas justas de cada país del continente", agregó.. "En Brasil vivimos las elecciones del 22 de octubre con un una sensación de alivio por la expresiva diferencia de Massa sobre Milei, pero también dequedó a escasos dos puntos de vencer las elecciones en el primer turno y hubo que ir al balotaje y sufrir hasta que el fundador del PT pudo imponerse al candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro", recordó Caggiano en diálogo con esta agencia.El fiscal argentino en Brasil se mostrófrente "a las operaciones de la alianza Macri-Milei con las boletas y la 'denuncia' de fraude, las mismas que hizo Bolsonaro al desconocer la derrota, llamar a sus militantes a cortar las rutas, tomar las calles, hacer actos de vandalismo en Brasilia, y finalmente, tomar los tres edificios gubernamentales el 8 de enero. Posiblemente nada de eso ocurra en Argentina, pero dada las semejanzas la preocupación se justifica".El argentino residente en La Haya afirmó a Télam que este 2023 hubo 450 votantes en las generales. “Al fiscalizar se siente que se está aportando algo para el futuro del país”, manifestó en charla con esta agencia.hace un año por trabajo. Desde Addis Abeba, la fiscal aseguró a Télam que sigue “de cerca la situación política argentina” y que en estas elecciones “está en juego mucho más que tan sólo un cambio de gobierno”. “Sentí que involucrándome personalmente como fiscal de Unión por la Patria (es la primera vez que fiscaliza) estoy aportando a la democracia”, afirmó.porque es considerada la capital política de África, sede de la Unión Africana y de varios organismos internacionales de mucho peso para la diplomacia. Etiopía acaba de entrar a los Brics, al igual que nosotros y es una escala estratégica para las relaciones internacionales. Son este tipo de cosas las que están en juego en esta elección. Es posible que la La Libertad Avanza considere estas ‘pequeñas’ embajadas como un costo superfluo para el Estado, justamente porque carecen de vocación política y simplemente repiten fórmulas económicas, vacías de contenido político”, concluyó Pilgrim.. Hoy por hoy me toca fiscalizar en Etiopía donde hay siete votantes. No pareciera que fuera muy importante, sin embargo, la repercusión es exponencial y uno siente que está haciendo patria” Susana Pilgrim.