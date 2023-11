Universidades de todo el país defienden la educación pública: "No al voucher"

Foto: Diego Izquierdo.

Las comunidades de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la Universidad Nacional de Mar del Plata se convocaron en defensa de la educación pública y amplificaron la negativa a “cualquier propuesta de arancelamiento y voucherización que amenace su continuidad y acceso igualitario”.Estudiantes, investigadores, docentes y no docentes de la(UNSE) llevaron a cabo este miércoles en la sede de esta casa de altos estudios, en la capital provincial, un, con el lema, en donde resaltaron la importancia salir a las calles para que "no se pierdan los derechos conquistados".Organizado por la, la convocatoria fue en la sede central de la UNSE para luego movilizarse hasta el anexo de la Facultad de Humanidades, en donde se desarrolló un pequeño acto., secretario general de Asociación del Personal No docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Apunse), dijo que "todos tenemos la obligación de defender la educación pública hoy y siempre" especialmente cuando se ve amenazada.A la vez, remarcó que, ya que "tenemos la oportunidad de elegir entre dos modelos de país totalmente antagónicos"."Un modelo de país que propicia el desarrollo, que garantiza la educación pública y gratuita, que cuida a los trabajadores, sabemos en el contexto económico en el que estamos y no podemos desconocer la situación, pero lo peor que podemos hacer es que este domingo no vayamos con esperanza a votar, porque desde el otro lado está el odio, está el desterrar todo derecho conquistado", añadió.Por su parte, la actual ministra de Salud de la provincia,, también tomó la palabra, quien dijo que participaba del cartelazo como integrante de la Asociación de ex rectores y rectoras de las universidades públicas del país.En ese sentido agradeció a todos los presentes por esta iniciativa y leyó la declaración que hicieron como asociación de ex rectores, al remarcar la importancia de "la universidad pública, democrática, gratuita, de calidad e igualitaria".Además manifestó quePor este motivo, dijo, no dudó en enfatizar que "la educación es una causa nacional y es por eso fundamental garantizar su financiamiento público".Y pidió "asegurar su capacidad de transformadora de la economía del siglo XXI, su condición de ser un medio de igualación social, su vocación crítica y autocrítica y la rendición de cuentas permanente frente al conjunto a los argentinos".Para finalizar, Nassif dijo que que "nuestra universidad pública es uno de los grandes logros de la sociedad argentina, construida en democracia y resistente en las dictaduras, la defendemos para que siempre esté al servicio del pueblo argentino".A su turno,, director del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero, manifestó que es fundamental defender la educación pública, ya que por estos tiempos se define entre "democracia versus fascismo"., dijo y por eso enfatizó que "nuestro compromiso debe ser con la democracia, defender la universidad, la educación y la salud gratuita".Y por lo tanto sostuvo que es fundamental y "decisivo este domingo", en donde pidió elegir por "los derechos que supimos conquistar".Cientos de estudiantes, docentes, integrantes de organizaciones estudiantiles, sociales y políticas participaron el mediodía de este miércoles un abrazo a la(Unmdp), en el marco de la campañaconvocada a cuatro días del balotaje, en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.Pese a la lluvia que cayó sobre la ciudad balnearia a la hora de la convocatoria, la acción reunió a miembros de la comunidad universitaria y a vecinos en laubicada dentro del complejo, y luego los presentes rodearon en un abrazo simbólico la sede ubicada en Dean Funes y General Roca, al igual que en iniciativas similares en el resto del país., secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense, expresó que el abrazo al complejo fue impulsado "por la necesidad y convicción de defender el modelo de universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad", y advirtió quePor su parte,, secretaria general de la Asociación del Personal de la Unmdp, señaló que se trata de "una institución clave para el desarrollo del país y un", e instó a "plantarse contras las ideas de Milei que pretenden barrer con conquistas laborales".En este sentido, ambos dirigentes, advirtieron que el abrazo "también es una defensa de los convenios colectivos y de las negociaciones paritarias".Por parte de los estudiantes,, referente de la Federación Universitaria Marplatense, expresó: "Este domingo tenemos dos opciones: o votar a Javier Milei o votar en defensa de lo público, que es lo que hace que muchos y muchas de nosotras podamos estar en la universidad"."No es una elección para votar enojados o para abstenerse. Sin duda que hay muchas cosas para modificar y que hay que modificar lo que haga falta, pero debemos hacerlo sin romper las bases y los consensos que tenemos como sociedad", señaló., fue el lema bajo el cual se dieron cita y se expresaron estudiantes, docentes, referentes de gremios universitarios, no docentes y otros miembros de la comunidad de la, según difundió la casa de altos estudios respecto al encuentro convocado el martes en el predio de su rectorado, en la ciudad capital."Este domingo se trata que siga existiendo la universidad pública, gratuita y de calidad en la Argentina o que sea destruida", sostuvo, entre los presentes,, coordinador del Consejo Social de la UNJu, de cara a lo que será el balotaje para definir al próximo presidente del país y rechazando lo que, de ganar, propone aplicar el espacio que encabeza Javier Milei., agregó Tecchi, a la par de comentar que la idea de arancelar la universidad, “como todas las que tiene Milei, son viejas, ya se llevaron a cabo y ya fracasaron".En la misma línea,, secretaria general del gremio que agrupa a docentes universitarios, UTDUJ, consideró que la universidad pública y gratuita "es un derecho irrenunciable": "Es la única que garantiza el ascenso social y económico de nuestro pueblo", acotó al respecto.Por otro lado, el secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Jujuy (Apunju),, refirió que el tipo de políticas que proponen espacios como el de La Libertad Avanza “vienen a restringir derechos, esos derechos que permitieron llenar la universidad de hijos de los trabajadores”.En ese sentido, enfatizó queEn el mismo sentido, estudiantes y egresados de diferentes carreras alzaron la voz y reflexionaron que, muchos de los cuales "acceden hoy a estudiar cerca de sus casas por la expansión en la que ha avanzado la UNJu con presencia en diferentes localidades de la provincia"."La educación pública es una inversión y es un derecho fundamental porque permite a todos aquellos que pasan por sus aulas, la posibilidad del ascenso social", aseguró, en tanto, el diputado nacional y referente de Unión por la Patria,, también presente en el acto en Jujuy en defensa de la educación pública, libre y gratuita.