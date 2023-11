El Partido Piquetero llama a la izquierda a "evitar que Macri y Milei lleguen al poder"

"En este balotaje, quienes somos de izquierda tenemos una responsabilidad: tenemos que aportar nuestra militancia y nuestro voto para garantizar la derrota de Milei Juan Marino

El diputado nacional(Frente de Todos) exhortó este miércoles a todos los espacios de la, al tiempo que llamó a la sociedad a elegir al candidato de Unión por la Patria (UxP) "en defensa propia".Marino, dirigente del Partido Piquetero (PP), planteó que la responsabilidad de quienes se definen como "de izquierda" es advertir que "el acuerdo entre Macri y Milei presupone un peligro fascista para todo el país", por lo que la militancia de izquierda y del movimiento obrero debe "poner el voto en UxP para derrotar a Milei"."Quienes somos de izquierda: no podemos cometer el error de no votar a Massa y, por lo tanto, no hacer todo lo posible para evitar que Macri y Milei tomen el poder", insistió Marino en declaraciones a Télam.Y agregó que desde el Partido Piquetero impulsan tres acciones para la etapa que viene: la primera es "multiplicar los pronunciamientos de sectores del movimiento obrero que sufren los ataques de Milei"; la segunda, "crear comités de base en defensa de la democracia"; y la tercera, "construir un nuevo partido político antifascista"., incluso reconociendo que ya varios medios ponen de manifiesto que del lado de La Libertad Avanza (LLA) están diciendo que van a desconocer el resultado de la elección y que van a argumentar que hubo fraude, como hicieron en Brasil y en EEUU", resaltó Marino a esta agencia.Además, el legislador de FdT (ahora UxP) recordó que el Partido Piquetero difundió desde las redes sociales un pronunciamiento en el que llamó a todos los militantes de la izquierda argentina, sin excepciones, a asumir "una gran responsabilidad" en esta encrucijada política, que es "garantizar la derrota de Milei" el próximo domingo."En este balotaje, quienes somos de izquierda", exhortó el Partido Piquetero a través de una solicitada que lleva el título "Nunca más Macri, Milei y Bolsonaro".En esa declaración, se advirtió que no votar por Sergio Massa "implica correr el riesgo de que Macri y Milei tomen el poder sin que los militantes de izquierda hayamos hecho todo lo que podíamos para poder evitarlo", por lo que se convocó a "la militancia de izquierda" de todos los partidos a "coordinar y redoblar esfuerzos en el último tramo de la campaña" para evitar el triunfo del postulante ultraliberal.En el pronunciamiento, el PP destacó el "proceso de movilización política" que se viene llevando a cabo entre "el movimiento obrero y popular", y en particular valoró la realización de "una asamblea popular del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)", en la que sus participantes aprobaron llamar colectivamente a votar por Massa.En esa asamblea del gremio de prensa, elogió el PP,En el documento se elogió también una iniciativa reciente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), en la que los 'metrodelegados' alertaron que por lo que está en juego en esta segunda vuelta presidencial "no es momento de tibieza"."A esto hay que sumar los pronunciamientos de la CGT y las dos CTA", se consignó en el texto, para finalmente resaltar "la existencia de una tendencia mayoritaria del movimiento popular" que llama a votar contra Milei."El Partido Piquetero buscay las tareas que se desprenden", concluyó el documento, en el que además se advirtió sobre el riesgo que implica el 'macri-mileísmo' (la asociación de Milei y Macri), a quienes asociaron con Jair Bolsonaro y el partido de extrema derecha español Vox.