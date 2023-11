Excombatientes: "Milei está preparando el terreno para que la gente se olvide de Malvinas"

Rubén Rada es uno de los argentinos que combatió en Malvinas contra el usurpador inglés. Tengo el orgullo de ser su amigo. Hoy nos emocionó en la apertura del 35to. Congreso de la Confederación de VGM.

Que nadie olvide que la Causa Malvinas es sagrada para el pueblo argentino. pic.twitter.com/kopENRHgoz — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) November 15, 2023

El presidente de la Confederación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, Ramón Robles, sostuvo este miércoles que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "".Robles, que encabezó hoy el 35to. Congreso de la Confederación en el Parque de la Constitución de Santa Fe, dijo que los excombatientes sienten "un dolor muy grande" por"Sentimos un dolor muy grande porque no podemos concebir que alguien que reniega de las Islas puede haber llegado a pelear la presidencia de la Nación. Esperemos que el pueblo no le dé el voto y que piense y entienda que", expresó el dirigente bonaerense.Sobre lo expresado por Milei, Robles interpretó que "si nosotros queremos negociar nuestras Islas, mañana vamos a querer negociar la Patagonia, vamos a ir entregando parte del país, y creo que".En ese sentido, Robles consideró que ", si no, hubieran sido dos renglones de la historia, nada más".Por su parte, el presidente de la Federación santafesina, Rubén Rada, le advirtió a Milei "que no hable de Malvinas porque va a perder, el que está en contra de Malvinas está en contra de la historia del país y del pueblo argentino".El dirigente rosarino criticó a Milei porque "en vez de tener a San Martín o a Belgrano como norte, tiene a (Margaret) Thatcher y a (Ronald) Reagan" y consideró que "".Rada recordó que el expresidente de Estados Unidos "Reagan tenía los satélites en el espacio para marcarle a las tropas británicas donde estaban los soldados argentinos y"."Thatcher quería la guerra y hunde el Belgrano fuera de la zona de exclusión con dos torpedos, entonces para nosotros fue un asesinato, y, con todos lo que pasamos en 40 años", indicó en una entrevista con Télam.El excombatiente recordó que "cuando regresamos (de las Islas) vino la maldita demonización", en alusión a la indiferencia que sufrieron en aquel momento, y alertó que al escuchar a Milei sienten el riesgo de que ese tiempo regrese."¿Sabés qué pensamos? Que vuelve y nosotros ya peinamos canas, somos viejos, tenemos experiencia y", puntualizó.Además, Rada alertó sobre "algo muy importante" y que no se trata solo de los que combatieron, sino ", pertenecen al pueblo de la Nación Argentina".Durante la apertura del Congreso, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, y el canciller Santiago Cafiero, rubricaron el "Acta de Santa Fe", donde se deja ", Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes".