Causa Cuadernos: Bacigalupo negó ser el autor de adulteraciones en una nueva indagatoria

La causa investiga enmiendas y tachaduras en los cuadernos.

La indagatoria anterior

Oscar Centeno, el remisero a quien se atribuyen los apuntes.

La investigación sobre la adulteración de los apuntes

, negó este miércoles "rotundamente" haber sido el autor de adulteraciones en los escritos atribuidos al remisero y que dieron origen al llamado "caso Cuadernos"."Niego rotundamente haber tenido cualquier tipo de participación en los hechos que se me imputan", sostuvo en un escrito entregado en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi, al presentarse a una ampliación de su declaración indagatoria, informaron a Télam fuentes judiciales.En el juzgado, al que arribó a las 10,, y en la que un peritaje oficial demostró que hubo alteraciones, tachaduras y sobreescrituras en los cuadernos cuya escritura se atribuye a Centeno., agregó Bacigalupo en el escrito firmado junto a su abogada, Nuria Drendak.Pese a ello, esbozó a modo "hipotético" que si se hubiesen realizado esas "correcciones y enmiendas" -algo que negó- no sería delito porque al momento de los hechos eran "simples anotaciones (llamadas hoy 'cuadernos')" y ello "no hace a su autor pasible de reproche alguno".argumentó., explicaron fuentes judiciales.El amigo del exchofer del Ministerio de Planificación Federal concurrió a Comodoro Py 2002 y remitió su declaración al escrito que entregó en el juzgado.En su anterior indagatoria,La ampliación de indagatoria se resolvió ante nueva prueba que le fue leída en la imputación, entre otros aspectos, el resultado de las pericias a su teléfono, de donde surgió que habría llamado al fiscal federal Carlos Stornelli en marzo pasado, mientras por orden judicial allanaban su casa.El expolicía fue quien tuvo en su poder los cuadernos cuya autoría se le atribuye a Centeno, hasta que se entregaron a la Justicia, y dieron origen al llamado "Caso Cuadernos", una causa penal en la que fueron enviados a juicio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de exfuncionarios de su Gobierno y empresarios, por supuesto pago de sobornos.El magistrado lo convocó en el marco de un expediente en el que se investiga si los cuadernos de Centeno fueron adulterados o reescritos por una mano distinta a la suya, tal como denunció un empresario cuyo nombre aparecía en esos textos y lo confirmó luego un peritaje ordenado por la Justicia.Este expediente se inició con una presentación del empresario Loson, imputado colaborador de la causa de los cuadernos, quien detectó a través de un peritaje privado que los textos de Centeno habían sido escritos por más de una mano.En marzo pasado, Martínez de Giorgi allanó la casa de Bacigalupo después de recibir los primeros resultados de una pericia ordenada para intentar determinar a quién pertenecía la letra de las reescrituras detectadas en los cuadernos de Centeno por un peritaje oficial, y que habían sido denunciadas antes por Loson.Esa medida permitió descartar la intervención de la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, sobre los manuscritos, pero no la de Bacigalupo., sostuvo Martínez de Giorgi al ordenar el allanamiento.Bacigalupo es un policía retirado que tuvo bajo su custodia los cuadernos cuya redacción se atribuyó a Centeno, y fue quien se los entregó a un periodista del diario La Nación que luego los llevaría al fiscal Stornelli.En Bacigalupo comenzó el circuito conocido como "Cuadernos", que luego se transformó en una causa a cargo del juez Claudio Bonadio, por la que luego estuvieron detenidos decenas de exfuncionarios y empresarios y por la que fue procesada la Vicepresidenta.El peritaje oficial que confirmó que en los cuadernos de Centeno había letras de distintas personas -tal como había denunciado el empresario Loson- fue también realizado por la División de Scopometría de la Policía Federal.