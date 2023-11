Rossi y Cafiero afirmaron que "Malvinas es una causa nacional" y reconocieron a los excombatientes

Foto: Luis Cetraro.

Una respuesta a la postura de La Libertad Avanza

El apoyo de la CELAC

Cafiero y la admiración por los héroes de Malvinas

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, y el canciller Santiago Cafiero remarcaron este miércoles quey en esa línea sostuvo queal participar de la apertura del 35to. Congreso de la Confederación de Veteranos de Guerra de la República Argentina.Del acto, que se desarrolló en el Parque de la Constitución de la ciudad de Santa Fe, también participó el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.Rossi se diferenció de la postura del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien durante el debate presidencial que mantuvo el domingo pasado ante el postulante de UxP, Sergio Massa,"Malvinas es una causa nacional en la que estamos profundamente comprometidos. Hay que ser claros, no se pueden tener posiciones duales., remarcó.Rossi recordó que "la soberanía de Malvinas está entre las cláusulas transitorias sobre el reclamo de soberanía sobre Malvinas figuran en la Constitución Nacional, que fue reformada en 1994"."Tenemos claridad de que es una parte de nuestro territorio nacional, que está intrusado por una potencia imperial extranjera, que ha construido allí una base militar, donde hay tantos soldados británicos como habitantes civiles en las islas. Para esa potencia imperial, ese territorio posee una importancia geopolítica estratégica", añadió.En ese sentido, remarcó que, todos los países del mundo que han sufrido una guerra como la que padeció Argentina, veneran y reconocen a sus veteranos de guerra. Nosotros estamos aquí porque queremos hacer honor a eso. Los excombatientes son una institución, por decirlo de alguna manera. Nosotros permanentemente tratamos de estar al lado de ellos y de reconocerlos", agregó.Además, consideró "histórica" la última declaración formulada en la última cumbre que celebraron la CELAC y la Unión Europea, en la cual se reconoció la existencia de una disputa territorial en relación a Malvinas entre Argentina y el Reino Unido."Desde el punto de vista diplomático es de una importancia estratégica y contundente porque era uno de los caminos que se nos abría. Contamos con los apoyos de los países de América Latina y de la mayoría de los países en el mundo, pero con la Unión Europea siempre existía esta traba, que era la permanencia de Gran Bretaña en ese bloque", evaluó.Por su parte,"Nosotros lo decimos con claridad: no admiramos a Thatcher, no estamos con Thatcher; estamos con los excombatientes, siendo parte de este congreso que es trascendental porque el domingo entre otras cosas lo que se eligen es entre los que admiran a Thatcher o los que admiramos a nuestros héroes de Malvinas", indicó.De esta forma, hizo referencia a dichos de Milei, quien en el debate del pasado domingo volvió a destacar la figura de la ex primera ministra del Reino Unido, con una participación activa en la guerra de Malvinas, en la que ordenó el hundimiento del Crucero General Belgrano, que el 2 de mayo de 1982 causó la muerte de 323 personas, casi la mitad de las víctimas argentinas en el conflicto.En esa línea, destacó la trayectoria de Rossi, que "siempre ha reivindicado la cuestión Malvinas, se ha puesto al frente de cualquier debate y cualquier discusión, y siempre ha levantado la voz cuando se banalizaba la cuestión Malvinas"."Porque, nosotros le decimos que hay una profunda ignorancia en lo que es el derecho internacional", explicó.Además, alertó que "si nosotros damos mensajes ambiguos" respecto de Malvinas, se socavan "las posibilidades de llevar a la cuestión Malvinas a una resolución, que es del año 1965, y que desde ese tiempo toda la comunidad internacional le dijo al Reino Unido que se debe sentar con Argentina a resolver la situación de soberanía".En esa línea, aclaró queCafiero también criticó las posturas de La Libertad Avanza respecto de las relaciones internacionales que plantea, en especial sobre el comercio con países como Brasil y China.Cualquier pyme santafesina, incluso del entramado de maquinaria agrícola, no solo de productos primarios, lo que busca como destino es Brasil, por mercado, por facilidades, por cercanía, y también porque tenemos el Mercosur", explicó.En ese sentido, dijo que "pensar que la política de comercio exterior se hace sin Estados, y que solo la pueden hacer los privados, es de un desconocimiento total de cómo funciona el mundo"., añadió.Para el canciller, "lo que plantea Milei no solo es de desconocimiento, sino también es de un impacto grave", pues "si Milei es presidente y cumple con lo que está diciendo, que va a romper relaciones con China o con Brasil, la Argentina se pierde entre 22 mil y 27 mil millones de dólares de exportación"."Es perpetuar los efectos de la sequía, pero por un capricho ideológico", resumió el titular del Palacio San Martín.