Natalia de la Sota apoyó a Massa en su propuesta de poner fin a "la grieta"

Natalia de la Sota apoyó a Massa por su propuesta de poner fin a "la grieta". Foto: Archivo

Creo en un gobierno de unidad nacional, creo en el consenso, en el diálogo. Es hora de encontrar las coincidencias más allá de las diferencias que seguramente tenemos. Quiero un presidente con preparación, con experiencia. Vamos por un voto de esperanza. pic.twitter.com/0d6znhUMRW — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) November 15, 2023

La diputada nacional de Córdoba Federal, Natalia de la Sota, reiteró este miércoles su respaldo a la candidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, por Unión por la Patria (UxP), de cara al balotaje del domingo, al sostener que "escuchar en su boca que la grieta murió me da una esperanza" y"Es hora de que se termine la grieta. Escuchar en boca de Sergio Massa que la grieta murió, la verdad es que me da una esperanza", aseveró De la Sota en declaraciones que formuló a Radio 2 de Rosario.Tras sostener quela diputada de Córdoba Federal que en las elecciones generales respaldó la candidatura presidencial de Juan Schiaretti, afirmó que "es hora de encontrar las coincidencias, más allá de las diferencias que seguramente tenemos y vamos a tener. Creo que es hora de ponernos a colaborar"."Quiero que el futuro Presidente sea una persona con preparación, con experiencia a quien le vamos a reclamar, a exigir que realmente cumpla con eso que quiere que esta proponiendo pero vamos por un voto de esperanza", afirmó la diputada nacional.