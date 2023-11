La Venezuela del DT argentino Fernando Batista se enfrenta a Ecuador

El reloj no se detiene, ¡solo 1⃣ día para que la Vinotinto ❤️⚽️ y Ecuador se encuentren en el campo!



El seleccionado de, con el entrenador argentino, recibirá este jueves a su par de, en un encuentro válido por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.El partido se jugará desde las 19 (hora de Argentina) en el estadio Monumental de Maturín, contará con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez y Carlos Benítez en el VAR y la transmisión de la señal de cable DSports+.El seleccionado "Vinotinto" viene de golear por 3 a 0 a Chile, del técnico argentino Eduardo "Toto" Berizzo, y se ubica en la cuarta posición con siete unidades, al igual que Uruguay y Brasil.El DT "Bocha" Batista realizará una sola modificación respecto del once inicial que vapuleó a los trasandinos: en el mediocampoentrará por José Martínez.El representativo de Ecuador, por su parte, empató sin goles la jornada pasada ante Colombia y se encuentra en el sexto lugar con cuatro puntos, al igual que Paraguay y Chile.El técnico españoltendrá varias bajas para intentar armar el once inicial para su visita a Venezuela: una de ellas será la ausencia obligada por lesión del delantero estrella Enner Valencia el último sábado durante el enfrentamiento por la Liga brasileña entre su equipo, Internacional de Porto Alegre, y el Palmeiras. En su lugar entrará Jordy Caicedo.Además, Sánchez no podrá contar con el arquero titular Moisés Ramírez por una sobrecarga en su pierna izquierda y en su reemplazo ingresará Wellington Ramírez.La otra baja será la del mediocampista Jhoanner Chavez, también con una lesión muscular, quien será sustituido por Jhojan Julio.En la sexta jornada de las Eliminatorias sudamericanas Venezuela visitará a Perú, mientras que Ecuador recibirá a Chile.