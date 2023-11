ATE inició una huelga de 48 horas frente al Ministerio de Educación de Río Negro

Foto: Marcelo Ochoa

La, en el marco de la protesta de la semana pasada que jueves alcanzó una adhesión estimada de un 80%, en Río Negro.El sindicato mantiene el reclamo por "la, como establece la Ley 3487 de la administración pública rionegrina"."Eso implicaría que esas horas sean compensadas con francos o bajo un cálculo diferencial a favor de los trabajadores", se aclaró desde el sindicato.Además, se busca un "proporcional a los aumentos salariales, y el pago de recategorizaciones".También, reclama el", el "y el cumplimiento de jornadas institucionales con horarios delimitados de capacitación no laborables".En ese sentido la dirigencia de ATE, remarca la necesidad de crear una "Comisión revisora del manual de Misiones y Funciones", y otra comisión redactora de un proyecto de "Convenio colectivo de trabajo sectorial", para trabajadores de mantenimiento de las escuelas públicas."Desde el Ejecutivo no hubo respuesta a nuestras demandas y evidentemente no calcularon bien la legitimidad que tiene la protesta entre los porteros de escuela", señaló el secretario general de ATE, Rodrigo Vicente en un documento difundido días atrás.Y en es sentido, agregó: "Es alarmante el empeoramiento de las condiciones salariales de los porteros y la licuación del presupuesto. Se observa en menor cantidad de alimentos, insumos de limpieza, menos personal y escuelas sin mantenimiento".Por su parte el jefe de gabinete del gobierno provincial, dijo que “suena poco lógico, teniendo en cuenta hemos hecho un gran esfuerzo desde el Estado para que, en un año inflacionario, no se pierda el ingreso de los trabajadores"."Resulta inentendible que, a pesar de los aumentos de los salarios, la movilidad y los adicionales, nos encontremos con 48 horas de paro. Esto tensiona la relación, una relación que no está rota y nunca lo estuvo, porque siempre hemos tenido diálogo, pero que sí está tensa”, agregó.Asimismo, dijo que"Es un logro para los porteros en el ámbito semiurbano, que no estaba contemplado”, apuntó."De todas maneras,, cuando no te estás poniendo de acuerdo, es difícil avanzar con otros temas, como por ejemplo esa comisión que formamos y terminó con un 100 por ciento de aumento en adicionales", concluyó.A su vez, el presidente del bloque de legisladores del partido gobernante Juntos Somos Río Negro, (JSRN), Facundo López, consideró que la medida gremial "tiene intencionalidad política, los porteros han sido beneficiados con los aumentos salariales y el pago del bono", agregó.