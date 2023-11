Milman reiteró que el celular que usaba al momento del ataque "fue extraviado en una mudanza"

Foto: Victoria Gesualdi.

La pista Milman

El diputado del PRO Gerardo Milman reiteró ante la Justicia que un teléfono celular que se busca peritar en la causa por intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "fue extraviado en una mudanza", al presentar un escrito en el cual puso a disposición el acceso a su vivienda."En primer lugar no tengo nada que ocultar en relación a los hechos ventilados" en la causa, sostuvo Milman en el escrito presentado en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene delegada la investigación en la fiscalía de Carlos Rívolo, informaron fuentes judiciales.En el punto siguiente dijo "no poseer el aparato telefónico que se intenta secuestrar, conforme lo ya manifestado en mi anterior presentación, ya que el mismojunto a otros elementos", según el escrito al que tuvo acceso Télam."Vengo a ponerme nuevamente a disposición de la justicia, franqueando el ingreso a mi domicilio", agregó Milman tras mencionar quea pedido de la querella y la fiscalía.Esto ocurrió ante el reclamo de la querella de la Vicepresidenta, tras detectar quey que no era el que utilizaba al momento en el cual según un testigo habría pronunciado la frase "cuando la maten, yo voy a estar en la Costa", dos días antes del intento de homicidio.El diputado dijo que busca "evitar de esta forma daños en mi propiedad y mayor alteración de la tranquilidad de mi seno familiar, el cual por la actuación o excursión de pesca de la acusadora, pese a la orfandad probatoria incriminante, se ve nuevamente alterado".Por último"para no quedar incomunicado" y por su "actividad laboral", y adjuntó el comprobante de esa adquisición.A principios de mes la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un pedido de autorización del juzgado para allanar el domicilio de Milman en busca deLa denominada "pista Milman" se abrió el 23 de septiembre del año pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera., fue la frase que Abello dijo haber escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto del 2022, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (), que, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.A principios de noviembre, la Cámara Federal porteña ordenó el secuestro de los teléfonos celulares que el diputado Milman no entregó a la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato acaecido el 1 de septiembre del año pasado.El tribunal le ordenó a la jueza Capuchetti que avance con la medida pedida por la querella y por el fiscal Rívolo, para lo cual debió solicitar la autorización de la Cámara de Diputados, tal como establece la Ley de Fueros invocada en la resolución.La medida había sido requerida por la fiscalía y por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, tras detectar queDías atrás, la Gendarmería Nacional le informó a la jueza Capuchetti que la tecnología de la que dispone esa fuerza no es suficiente para extraer información de ese teléfono por lo que la magistrada le consultó a la defensa de Milman si el diputado está dispuesto aportar el patrón de desbloqueo, informaron fuentes judiciales.