Urtubey: "No me imagino a Schiaretti votando a Milei"

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey consideró este miércoles que "sinceramente" no se imagina al mandatario cordobés, Juan Schiaretti, votando por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje que se llevará a cabo el domingo y en el que enfrentará al postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa., respondió Urtubey acerca de si se imaginaba a Schiaretti, que compitió en las pasadas elecciones nacionales como candidato del partido Hacemos por Nuestro País, respaldando con su voto a Milei en la definición presidencial.En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente peronista, que apoya políticamente a Massa pero que en su momento fue aliado de Schiaretti, consideró que el cordobés es unpara el candidato de UxP.En ese sentido, cuestionó la neutralidad que Schiaretti mantiene hasta ahora., aseguró.Además, contó que en la primera vuelta electoral votó por el gobernador de Córdoba, de quien se alejó, dijo, cuando antes las PASO surgió la posibilidad de conformar una alianza con dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC).Urtubey, en tanto, afirmó queen un eventual gobierno de Massa."No lo hemos hablado ni lo he querido pensar. Creo que puedo aportar desde otro lado. Voy a colaborar en la construcción" de este proyecto, mencionó Urtubey.Y agregó:, sostuvo.Por último, Urtubey opinó que el "llamado a la unidad nacional" planteado por Massa durante la campaña electoral "es pertinente porque, más allá de la retórica, es la única manera de sostener las normas de convivencias ciudadanas entre todos, no por una facción".El exgobernador salteño consideró que "Massa es un auténtico profesional" para gobernar al país.Estamos eligiendo un presidente y necesitamos alguien que sepa hacerlo porque el costo del aprendizaje a nivel social va a ser carísimo", culminó Urtubey.