Investigan a una pesquera del grupo Conarpesa por presuntas operaciones con "El Croata" Rojnica

Las presuntas maniobras

La Dirección General de Aduanas y la Justicia Federal investigan a la pesquera Agropez, del grupo Conarpesa.

La investigación

Rojnica está siendo investigado por una presunta asociación ilícita en calidad de jefe, lavado de activos.

Lainvestigan a la pesquera, respectivamentey por haber realizado operaciones a través del financista Ivo Rojnica, conocido como "El Croata".Fuentes oficiales revelaron que los "vehículos" para la subfacturación, vía, "se concretaban a través de empresas que habían sido creadas y funcionaban en la red del Croata" y que las operaciones que están bajo investigación, son exportaciones que ascenderían a US$ 53 millones.Las operaciones que están bajo investigación son exportaciones realizadas el año pasado que ascenderían a US$ 53 millones, concretamente US$ 23.677.189 valor FOB a China, US$ 15.645.780 a Perú y US$ 14.055.125 a España.La subfacturación alcanzaría entre 30% y 35% del valor total exportado, es decir que, del valor total de las exportaciones, dicha porción no se declaraba para mantener las divisas cobradas en el exterior o para liquidarlas en el mercado del dólar “blue”."El mecanismo utilizado para la evasión de las divisas en el caso de las ventas de Agropez, era la, con domicilio en Juncal 1.378, Edificio Torre X, de Montevideo, en Uruguay, que se utilizaba para re-facturar todas las ventas a China y España", agregaron.También indicaron que "Agropez giraba al exterior pagos por facturas que recibía de dos empresas vinculadas al croata Rojnica, ambas registradas como firmas de Hong Kong".Estas dos empresas son Gorlay Consulting Group, que le facturaba a Agropez “comisiones por venta en el exterior”, y M-East Manegement que cobraba por “servicios de gestión y lógistica”."En ambos casos, vinculaban la facturación a cada operación que la empresa pesquera concretaba en el exterior", precisaron.Las fuentes indicaron que "en el caso de Gorlay, la Justicia comprobó que la empresa estaba inscripta como cliente de Blackthorn Finance, la compañía de servicios financieros internacionales a través de la cual se concretaban las transferencias al exterior"."Por otra parte, todos los fondos transferidos al exterior terminaban en una cuenta administrada por el croata en el OCBC Bank de Singapur", señalaron.La semana pasada,Tras ello, resolvió enviar la investigación a su par porteño Marcelo Martínez De Giorgi.Este último magistrado ya estaba investigando a Rojnica por manejar la “cueva” Nimbus en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.como "coautores" de asociación ilícita en calidad de jefe, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada y dispuso para ambos el arresto domiciliario y uso de tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones.Continental Armadores de Pesca (Conarpesa), de capitales españoles y constituida en 1977, es una firma dedicada a la captura, procesamiento y explotación de langostinos que cuenta con una flota de 22 buques pesqueros y cuatro plantas en la Patagonia, según indica su web oficial.En el pasado, estuvo involucrada en diversos escándalos.Este año, la Justicia allanó su predio de Puerto Madryn por el presunto vuelco de afluentes crudos al Golfo Nuevo y dos de sus gerentes fueron imputados por delito de contaminación ambiental.Otro escándalo ocurrió en 2004 cuando fue vinculada con el asesinato de un empresario.La entonces líder del ARI, Elisa Carrio, afirmó que, detrás del asesinato en enero de 2003 del empresario y ex gerente de Cornapesa Raúl Espinosa, se encontraba presuntamente Héctor Antonio, vinculado a la firma y que, según señalaba, habría tenido participación intelectual en el delito, pero esta teoría se fue diluyendo luego.En tanto, en 2009, Conarpesa fue denunciada por tirar tres toneladas diarias por buque de langostinos sin procesar y en 2007 la Agrupación de Obreros Marítimos Unidos (Agomu) la acusó de inseguridad en los buques, abandono de persona, violación de derechos humanos, depredación y contaminación ambiental.El presunto vínculo de Rojnica con Conarpesa no se trata de la única maniobra del financista que está siendo investigada en las cuales habría realizado otras similares, girando al exterior millonarias cantidades de dinero y eludiendo los controles a través de la creación de sociedades y el ocultamiento del origen de los fondos.