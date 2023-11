D'Onofrio: "Es una barbaridad que Villarruel hable de tiranía"

Foto: Eliana Obregon.

"No podemos dejar que se naturalicen reivindicaciones a la dictadura y a los neonazis"

El ministro de Transporte bonaerense,, aseguró este miércoles que es una "barbaridad" el hecho de que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA),, haya dicho que la situación de Argentina se resuelve "con una tiranía"., analizó el funcionario en declaraciones formuladas a radio Provincia.El martes, la postulante libertaria aseguró al canal LN+ que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, está "incendiando todo" y dejará "un país devastado", por lo que planteó: "¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía?"., dijo D'Onofrio."Macri viene de destrozar su propio espacio, ahora empuja a la derecha recalcitrante. Los niveles de cinismos y maldad del expresidente lo califican para eso", evaluó ySostuvo que es "peligroso" hablar de "tiranía" cuando la dirigente de extrema derecha "dice que sus propuestas son 'innegociables', y no tienen ni mayorías especiales en la Cámaras, ni posibilidad de reformas constitucionales".Luego, consideró que "no podemos dejar que se naturalicen reivindicaciones a la dictadura y a los neonazis" y reflexionó: "a 40 años de democracia, pensamos que íbamos a estar discutiendo cómo alcanzar nuevos derechos, cómo mejorarle la vida a los argentinos y tenemos que empezar como si fuera desde primer grado valores entendidos de la sociedad".A la vez, reconoció: "Nosotros debemos hacer mea culpa. No es que los argentinos se volvieron de derecha, sino que creen encontrar un canal para manifestarse."."La sociedad toma muy bien la convocatoria a la unidad nacional para poder pasar la hoja y seguir creciendo. Argentina tiene todo para crecer y hoy tenemos con quién: Sergio Massa", cerró.