Universidades de todo el país realizan actividades en defensa de la educación pública

Foto: Raúl Ferrari (archivo)

🗣️ Comunicado del sistema universitario público argentino



𝟮/𝟯 ⬇ pic.twitter.com/vJV06Is7X0 — CIN (@CINoficial) November 14, 2023

A cinco días del balotaje que definirá el próximo presidente de la Argentina,, en tanto que las casas de altos estudios de todo el país realizarán entre este miércoles y el jueves una serie de actividades también defensa de la educación pública,En su perfil de la red social X, el CIN difundió un comunicado, en el que aseguró que en los laboratorios, bibliotecas y talleres de universidades donde se generan la ciencia, tecnología y el arte para "desarrollar áreas estratégicas del país" se construye "libremente el conocimiento que enriquece los acuerdos y debates de la Argentina del presente y del futuro".En ese sentido, agregó que el sistema universitario se expandió "como nunca" en los últimos 40 años, en los que se enfatizó la presencia de una institución universitaria o más en todas las provincias e indicó que de los 300 mil estudiantes universitarios en 1983 se pasó a más de dos millones en 2023., indicó el pronunciamiento del CIN.En este contexto de apoyo a la educación pública y gratuita, las universidades de todo el país realizarán entre mañana y el jueves una serie de actividades en defensa de la educación pública al tiempo que otras casas de altos estudios manifestaron su posición antes del balotaje presidencial del domingo próximo.En Córdoba,difundieron un documento a favor de las universidades públicas y del sistema científico-tecnológico, que calificaron como "fundamentales", ya que su objetivo es "construir las bases para el crecimiento, desarrollo y la innovación para las generaciones futuras".El decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, Marcelo Mariscal,"No se trata del presente, sino de la soberanía futura de nuestro país como una nación libre, capaz de generar un horizonte de crecimiento e inclusión para las argentinas y argentinos", precisa el documento.Este mniércoles, a las 10, en tanto, estudiantes, investigadores,"Nos convocamos en el patio Central de la Unse a las 10, para marchar hacia la Facultad de Humanidades", señalaron y pidieron a todos los quieran participar "sumarse con un cartel en defensa de la universidad pública, el sistema científico y la democracia".A las 13, en tanto, agrupaciones gremiales docentes, organizaciones estudiantiles, sociales y políticas participarán junto a autoridades universitarias, profesores, alumnos y alumnas de una abrazo al complejo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ubicado en Dean Funes y General Roca de esa ciudad balnearia, en el marco de la campaña "Universidad Pública SÍ".Bajo la consignaOrganizado por el movimiento estudiantil universitario, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) en conjunto con los demás gremios Docentes y No docentes, la actividad se desarrollará a las 17 horas en la casa de estudios de la ciudad de Buenos Aires."Como estudiantes y graduados o graduadas de las universidades nacionales creemos que es necesario defender su prestigio y no arancelamiento. Hace algunos días nos sacamos una foto que decía "No al Voucher, no al arancelamiento", explicó Julia Ben Ishai, graduada de la Facultad de Derecho y parte de la comisión organizadora del festival.Al invitar a toda la comunidad a acercarse a la actividad, desde el movimiento estudiantil remarcaron: "Frente a la presente coyuntura, en donde se ponen en juego acuerdos democráticos establecidos desde hace 40 años, como la defensa de la educación pública, sostenemos el país que se quiere construir, donde se garantice el futuro de los y las jóvenes, el derecho a la educación pública, de calidad, federal y gratuita, símbolo de excelencia en nuestra y orgullo nacional"."Hoy (Javier) Milei y (Victoria) Villarruel representan un peligro absoluto para la universidad como espacio que posibilita el ascenso social y el desarrollo personal, profesional de las y los estudiantes", sostuvo Ben Ishai y subrayó que la "universidad te cambia la vida y debemos defenderla de cara a las propuestas de La Libertad Avanza.Con entrada libre y gratuita,El festival se suma a una serie de acciones cuyo objetivo es marcar una defensa de la educación pública antes del balotaje del próximo domingo.El mismo jueves, la Universidad Nacional de Hurlingham convoca a las 12 en la calle teniente Origone 101, de la localidad de Villa Tesei, y la Universidad Nacional de Lanús, en el mismo horario, en su sede de 29 de Septiembre 3901, a distintas actividades que suman su postura bajo el hashtag #UniversidadGratuita.También este jueves la Universidad Nacional Arturo Jauretche convoca a la comunidad en defensa de la universidad pública y gratuita, a las 16, en el Salón de los Pasos Perdidos, avenida Calchaquí 6200, Florencio Varela.El acto tendrá lugar en la biblioteca central de la UNLZ con un pronunciamiento en favor "de la educación pública y los valores democráticos".Por otro lado,, adelantó la celebración del Día de la Música, con un concierto que incluye artistas referentes de la música latinoamericana y en defensa de la universidad pública argentina.El evento tendrá lugar mañana a las 20, en el Teatro Xirgu Espacio Untref, Chacabuco 875, CABA, con entrada gratuita e ingreso por orden de llegada hasta colmar la capacidad de la sala. Participarán de este concierto la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías junto a su nuevo Cuarteto Vocal y a la Orquesta Argentina de Mujeres "Celia Torrá", interpretando obras de compositoras latinoamericanas. El cierre estará a cargo de Charo Bogarín junto con el actor Juan Palomino.En tanto, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) junto a la sede Alto Valle-Valle Medio (AVVM), la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDeCS) de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa) y Anses llevarán adelante diferentes actividades en el marco de los 40 años de la Democracia en General Roca.En ese marco, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, defendió una educación "sin aranceles ni vouchers" y afirmó que "la universidad pública y la democracia están siendo amenazadas".Desde Tucumán, un colectivo de egresadas y egresados de escuelas y colegios de la Universidad Nacional de Tucumán se organizó para defender la educación pública."Debemos a la educación pública y gratuita todos los logros que alcanzamos y por eso la defendimos siempre, inclusive contra dictaduras que nos costaron sangre, dolor y muchos años de persecución", señala el comunicado que lleva más 4496 firmas de egresados y egresadas de Tucumán.