Kicillof: "Nos quedan pocos días, no hay que descansar, la elección se gana en las urnas"

Foto: Prensa Instituto Cultural.

El gobernador Axel Kicillof, instó este martes a la militancia a "no descansar" y salir a buscar votos a favor del candidato presidencial de Unión por la Patria (UXP) Sergio Massa porque de su triunfo, frente al postulante de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, " depende la viabilidad de la provincia de Buenos Aires., aseveró Kicillof en un acto realizado en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, en la ciudad de La Plata con motivo del Encuentro Provincial de Cultura."Yo creo que el robo es privatizar todo lo que es de los argentinos, que los chorros son los que están ahí asociados a los intereses económicos y financieros. No vamos a permitir más que le quieran hacer creer a nuestro pueblo que la salud y la educación no son derechos que tienen, que no tienen que ser públicos y gratuitos" amplió.Luego instó a la militancia a escribir este domingo de elecciones "un manifiesto a favor de que cuando hay una necesidad nace un derecho, un manifiesto a favor de la soberanía argentina, a favor de la producción y el trabajo nacional. Un manifiesto a favor de nuestra historia, de nuestros próceres y héroes. Por eso este domingo va a haber dos boletas en el cuarto oscuro y necesitamos que el pueblo argentino ponga la de Sergio Massa, para que en la provincia de Buenos Aires podamos seguir adelante con esta reconstrucción, con esta transformación y con este trabajo que venimos haciendo en cada rincón de la provincia.enfatizó Kicillof.El mandatario dijo que el acto en el Teatro Agentino significó "el 7mo encuentro. Y desde acá se va a delinear la política cultural de los próximos 4 años para la Provincia".En un teatro colmado, y acompañado en el estrado principal por la titular del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, y del intendente electo de La Plata, Julio Alak, Kicillof afirmó luego: "Cierto, la Provincia es grande y heterogénea pero la solución no es dividirla. Nosotros nos hemos propuesto el camino inverso y abordar toda esa heterogeneidad a partir del eje rector: identidad bonaerense".Resaltó que el distrito "Kicillof acotó que "nuestro proyecto de cultura no tiene que ver con manuales, libros, no tiene que ver con recetas, ni con consultoras, tiene que ver con el pueblo" que a través de estos encuentros se organiza, planifica y proyecto programas de política cultural.Por su parte, la presidente del Instituto Cultural, Florencia Saintout, dijo que el gobierno bonaerense encaró el programa "entendiendo la cultura que tiene que ver con el trabajo, que la cultura produce valor, riqueza, para los bonaerenses, y produce puestos de trabajo"."Lexpresó ante el aplauso de la multitud.Por su parte, el intendente electo de La Plata, Julio Alak, en tono emocionado anunció la reapertura del Teatro del Lago, ubicado en el Bosque Platense. "Tengo una alegría enorme, estar junto a este enorme gobernador que es Axel Kicillof, y la agradezco la victoria, y a Florencia Saintout, que camina todos los barrios y está cerca de la gente", aseveró."Con Florencia y Axel vamos a trabajar muchísimo para recuperar el patrimonio perdido, para estimular las artes: teatro, danza, música, todas, literatura, poesía, tango, cine, porque La Plata es una ciudad que tiene todo y que en los últimos 8 años no tuvo nada", expresó."Tuvo la primera escuela de cine de la Argentina, la primera facultad de Artes, el Teatro Argentino y en ese renacer quiero anunciar que se producirá la reapertura del Teatro del Bosque, uno de los teatros al aire libre mas lindos de la argentina. Y lo inauguró nada más y nada menos que Juan Perón y Eva Perón", concluyó.