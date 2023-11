Paredes: "Nosotros pensamos en tratar de ganar y conseguir los puntos"

Foto: Alfredo Luna

Leandro Paredes manifestó este martes estar concentrado en los duelos frente a Uruguay y Brasil por las Eliminatorias y resaltó que el equipo piensa “en tratar de ganar y conseguir los puntos”.“Todos los partidos son buena medida y quedó demostrado en los partidos anteriores. Nosotros pensamos en tratar de ganar y conseguir los puntos. Es especial volver a La Bombonera y me puse contento de saber que iba a volver”, manifestó el jugador, luego del entrenamiento del equipo en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi de Ezeiza.“Somos conscientes de que conseguimos cosas importantes, pero nuestro grupo tiene mentalidad ganadora”, agregó.Además, destacó que pese a ser visitante, Uruguay saldrá a jugar en la Bombonera de “igual a igual” y que “tienen un entrenador nuevo y eso los estimula”, en referencia al arribo del rosarino Marcelo Bielsa como DT“Lo tomamos con la misma importancia. Somos conscientes de que son rivales de primer nivel, sabemos a los que nos enfrentamos, pero nos preparamos de la mejor manera. Son partidos muy lindos de jugar”, expresó el exvolante de Boca Juniors.También se tomó un momento para hablar de Messi y expresó que “está al 100 por 100 y afrontará estos partidos de la mejor manera”.Por su lado, Giovani Lo Celso consideró que “son las últimas fechas de este año” y “hay que dejar una buena imagen”.“El grupo está de ánimo. Sabemos que van a hacer dos rivales muy duros. Estamos enfocados en Uruguay para cerrar de la mejor manera este año con nuestra gente, hay que dejar una buena imagen”, manifestó el futbolista del Tottenham inglés.“Es un rival duro, de buen pie, difícil en lo físico, deberemos tener paciencia. Hay que respetarlo porque están haciendo bien las cosas, tienen jerarquía. Uruguay es vertical, con dinámica, con jugadores de jerarquía pero tenemos que instalar nuestra idea de juego”, analizó el excentrocampista de Rosario Central.Además, el futbolista volverá al Maracaná, estadio en donde con la Selección albiceleste se coronó campeón de la Copa América 2021 y resaltó: “Volver será especial, tuvimos una jornada hermosa”.“Esta Selección no se conforma con nada. No se relaja nunca, hay que mejorar partido a partido. El equipo se va afianzado partido a partido y las Eliminatorias son difíciles”, dijo“Messi está muy bien de ánimo, se lo ve bien y es importante para nosotros”, cerró Lo Celso.