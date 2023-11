La DINE remarcó que los partidos "tienen que asegurar que la boleta esté en la mesa"

Marcos Schiavi. Foto: Víctor Carreira (archivo).

Foto: Pepe Mateos (archivo).

El titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi, destacó que los "partidos políticos" son los que "tienen que asegurar que la boleta" de cada fuerza esté en las escuelas para el balotaje, ypara que el electorado pueda votar el próximo domingo, advirtió Schiavi en diálogo con Radio Nacional.El funcionario aclaró quey detalló que se le transfirió a cada una de las fuerzas que competirán el domingo, Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza (LLA), "260 millones de pesos para la impresión de unas 87 millones de boletas" lo que, dijo, "representa dos padrones y medio de votantes"."Estamos financiando alrededor de 90 millones de boletas y para ganar esta elección que se viene, uno va a necesitar 15 millones de votos aproximadamente, para poner en contexto la cantidad de boletas y la cantidad de votos", abundó.Además,, y así se pueda garantizar "que en cada una de las mesas haya una cantidad inicial de boletas".Por lo que, -continuó- "La Libertad Avanza optó por enviar menos porque piensan asegurar la presencia de boletas vía sus propios fiscales y no a través de esto".Sobre el operativo electoral,", confió.En cuanto al despliegue del personal requerido para garantizar la jornada electoral, señaló que habrá "200 mil autoridades de mesa, otros 200 mil fiscales, 90 mil miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, y decenas de miles de trabajadores del correo".Consultado sobre la hora en la que se conocerán los resultados el domingo, recordó que "la normativa del Código Electoral ordena que antes de las 21 no se puede publicar el resultado" y adelantó: "Me imagino que vamos a tener la cantidad de telegramas suficientes para poder dar un resultado, consolidado y representativo a esa hora".