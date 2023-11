Estudiantes advierten sobre actitudes antisemitas e islamofóbicas en la universidad

Las manifestaciones violentas y discriminatorias se dieron en facultades la UBA como la de Derecho y Filosofía y Letras / Foto: Prensa.

Estudiantes y docentes de la comunidad judía y musulmana advirtieron este martes la presencia de variadas manifestaciones antisemitas e islamofóbicas en facultades de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) a raíz del conflicto entre Israel y Palestina, por lo que expresaron suEntre las expresiones antisemitas dibujadas en las paredes de algunas facultades de la UBA, se encontraron esvásticas o escritos como "Israel=nazis", y "sionismo=nazismo"., advirtió a Télam Luana Taragan, abogada graduada de la Facultad de Derecho de la UBA, y señaló que "las situaciones son innumerables y varían en cada facultad, pero tenemos"."Antisemitismo hubo siempre, lamentablemente, esvásticas en los baños de nuestra facultad no faltaron nunca. Sin embargo,", sostuvo Taragan.Y destacó que si bien en la UBA se encuentran "con matices, el denominador común es el mismo: los estudiantes judíos no se sienten seguros en su casa de estudios".Por su parte, la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras "C" (quien decidió preservar su identidad) indicó que notó un, con motivo de los ataques perpetrados en Israel por el grupo islamista palestino Hamas."Notamos una, y que no nos podemos expresar tranquilamente como gente que apoya a Israel o es judía y no quiere que haya antisemitismo ni en Argentina ni en la Facultad", manifestó.Frente a esto, un grupo de estudiantes en el que se encontraba "C", decidió organizarse para, con el objetivo de"Decidimos ir a pegar los stickers, obviamente con miedo sobre lo que podía ocurrir, y", describió "C".También relató que "mientras estamos pegando los carteles vino una persona, un estudiante seguramente, y nos gritó. Nos pareció súper violento".y realizó un posgrado en la UBA, aseveró que las"Creo que este tipo de actitud solamente aumenta la violencia, los discursos de odio y la discriminación hacia personas musulmanas", dijo la joven sobre el conflicto entre Israel y Palestina, y agregó que la pone "muy triste ver que dos personas, compañeros de clase, empiecen a manifestar un odio de un día para el otro"."Esta situación no es nueva, ya existía, pero claramente hubo un aumento en los casos de islamofobia y antisemitismo", dijo la joven, integrante del Centro de Diálogo Intercultural Alba, que promueve el encuentro y entendimiento entre las distintas culturas.También señaló que las personas que realizan estas expresiones de odio"El Principal Objetivo de Alba es promover la convivencia pacífica realizando y apoyando proyectos que contribuyan al establecimiento de la unión y la paz", explicó Sumeyra a Télam.En tanto,afirmaron a Télam que "la realidad, en datos, es que no hemos recibido ningún aluvión de denuncias"."Estamos al tanto de los casos que surgieron en estas semanas y en contacto permanente tanto con la comunidad judía como con la comunidad islámica para abordarlos en conjunto", agregaron.Si bien, "llegado el caso, no dudaremos en hacerlo", aseguró en diálogo con esta agencia"Siempre hubo antisemitismo latente y de base, pero cuando se dan situaciones como las actuales en Medio Oriente reflota todo esto, que está ocurriendo en un contexto global", sostuvo.Entre las principales expresiones que el docente calificó comoen esa facultad, se encuentra la, lo que le parece "cruzar una línea roja"."Nosotros vemos lo que está ocurriendo en, donde estudiantes judíos han sido acosados por otros compañeros, vemos las primeras manifestaciones de eso en Argentina y nos preocupa de sobremanera", alertó Ulanosvky.A su vez, el docente calificó que la UBA "se ha portado muy bien" ya que "fue una de las primeras instituciones que salió a condenar los atentados del 7 de octubre".En cuanto al impacto en los alumnos de la comunidad judía, Ulanovsky sostuvo que "se sienten con miedo, perseguidos, muchos han manifestado tener temor a recibir comentarios agraviantes de algunos compañeros".En este sentido, el docente remarcó que "unapuede funcionar" frente a los "prejuicios y desconocimiento", motivo por el cual realizarán un encuentro este viernes a las 17.30 en las escalinatas de la Facultad de Derecho."El evento cuenta con autorización de las autoridades de Derecho, e incluso algunas participarán. Por eso ratificar que la demanda no es contra la UBA, sino con la UBA, en contra del antisemitismo y la intolerancia", destacó.En consecuencia, Taragan señaló que si bien "es muy difícil ir en contra de lo que está tan profundamente arraigado,. El antisemitismo no es más que ignorancia".A su vez, en la Facultad de Filosofía y Letras se realizará este miércoles una actividad a las 18 sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, indicó "C".Finalmente, Nur Korkut también coincidió en que "la única forma de abordar esta situación pasa por la educación, el diálogo y la promoción de valores".