Zeballos y Granollers se meten en las semis del ATP Finals

La dupla de dobles conformada por el argentinoy el españolse impuso este martes sobre los principales favoritos, el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek, y avanzaron a las semifinales del ATP Finals que se disputa en la ciudad italiana de Turín y reúne a las ocho mejores parejas del mundo.El marplatense y el catalán ganaron su encuentro por 6-4 y 6-4, ganaron el Grupo Verde y de esta manera se meten entre los cuatro mejores binomios por tercer año sobre cuatro participaciones en total (2020, 2021 y 2023).En primer turno, los argentinosperdieron en su segunda presentación frente al mexicanoy el francésEn un partido parejo, la dupla del mexicano y el francés logró la diferencia con un quiebre por set y se quedó con el triunfo por un doble 6-4, en una hora y 17 minutos de juego.Los argentinos contaron con una triple chance de quiebre en el primer parcial, cuando el partido estaba 2-1, pero no pudieron aprovecharlas.En el séptimo juego, sus rivales no dejaron pasar la única posibilidad de quiebre con la que contaron en la manga inicial y pusieron el partido 4-3 a su favor. Luego, no tuvieron inconvenientes para cerrar el set.Santiago González y Roger-Vasselin volvieron a golpear en el tercer game del segundo set y "Machi" y Molteni no pudieron revertirlo. Así, con dos derrotas en sets corridos y con un balance de 14-24 en games, la pareja argentina quedó eliminada a falta de un partido.En singles, el griegoabandonó su partido ante el danés. Cuando sólo se habían disputados tres juegos del primer set, con un 2-1 parcial a favor de Rune, el número seis del mundo pidió atención médica y finalmente anunció su retiro por una molestia muscular en la espalda.y a todas las personas que vinieron hoy a apoyarme y ver el partido.. Es una pena no poder darle la plaza a otro jugador para que al menos lo intente. Mis doctores y las innumerables visitas que he tenido en estos últimos días sugerían que podía jugar, me dieron luz verde y lo he intentado", aseguró el tenista griego."Por desgracia me sentí fatal en la cancha. Hice cuanto pude, de la mejor manera posible, para estar preparado en este partido. Las cosas no salieron para mí", agregó.La jornada continúa con el partido entre el serbioy el italiano