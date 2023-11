La Liga Profesional de Fútbol fijó su postura en contra de las Sociedades Anónimas

Foto: Cris Sille.

La #LPF sienta postura a favor de las asociaciones civiles sin fines de lucro: https://t.co/obfZLJjnY7 pic.twitter.com/rpb9cqWRj5 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 14, 2023

La Liga Profesional de Fútbol ratificó su postura de sostener "el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro" y rechazó "de plano el formato de sociedades anónimas", en respuesta a la postura del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en favor de una privatización del futbol.Los clubes que integran la Liga se reunieron en un hotel de la localidad de Ezeiza y ahí acordaron esta postura y emitieron un comunicado bajo el título "No a las SAD".En su primer párrafo, señala que "los clubes de Primera División del fútbol argentino renuevan su postura histórica de afianzar" y través de los 130 años de su existencia institucional, la Asociación del Fútbol Argentino fue fiel a los principios de sus fundadores y respetuosa de las normas establecidas para la administración de sus instituciones., añadieron los dirigentes.El texto tiene un fuerte posicionamiento en el segundo párrafo en el que señalaron que "todas esas instituciones pertenecen a aquellos que sostienen con sus aportes el funcionamiento de sus instalaciones, enalteciendo aquella vieja, pero tan vigente frase: "EL CLUB ES DE LOS SOCIOS". Los clubes del fútbol argentino no nacieron para generar negocios y ganancias para personas que ven en ellos una fuente comercial de ingresos para sus bolsillos personales, sino que vieron la luz para aportarle a la sociedad servicios que en otros sectores no encuentra"."Las entidades funcionan -indicaron los clubes- como diques de contención de miles y miles de chicos/as y adolescentes que son rescatados de la calle para insertarlos en el mundo de la vida sana, de los deportes y hasta de la educación primaria, secundaria y hasta terciaria, en algunos casos. También en su interior se conforman organizaciones que aportan valores de vida a la sociedad, como fundaciones, departamentos de género y equidad, comisiones de inclusión social, áreas de discapacidad, servicios de salud, actividades recreativas para la tercera edad, etcétera…Todo eso, ni más ni menos, se ha logrado edificando desde los fundamentos iniciales de las instituciones: no lucrar sino generar aportes a la sociedad".También expresaron que "este formato -el de las asociaciones sin fines de lucro-, más allá de los aportes sociales, fue el que edificó todas las proezas, logros y posicionamiento del fútbol argentino en la elite del deporte mundial"."La federalización de nuestra competencia es el secreto del éxito en el Mundial de Qatar, teniendo nuestra gloriosa Selección Argentina jugadores oriundos de distintos puntos de país. La organización y reestructuración de nuestras competencias ha posibilitado que actualmente tengamos torneos muy competitivos, en donde en las últimas fechas de la etapa regular de la Copa de la Liga, 21 equipos estén peleando por alguna de las tres instancias decisivas: evitar el descenso, clasificar a copas continentales y/o avanzar a los cuartos de final de la propia competencia", añadieron.La LPF indicó que la "competitividad y atractivo único que muestra el actual certamen se sustenta en que más del 70 por ciento de los partidos de la última fecha (10 sobre un total de 14) deberán disputarse de manera solapada, dado que no hay aún definiciones sobre los clasificados a los play off y acerca del equipo que perderá la categoría"."Eso más allá de exhibir en esta temporada el récord histórico de asistencias a los estadios (más de 300 mil personas acuden en cada fecha a los partidos), como así también picos de audiencia inusitados (superando los 9 puntos de rating promedio por fecha, lo que convierte al fútbol nuestro en uno de los productos más consumidos por los televidentes argentinos); o el abrupto aumento de socios en todas las entidades (alcanzando un récord de asociados en la historia del fútbol argentino)", completó.