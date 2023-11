"Tenemos enfrente a un candidato que no está en condiciones de gobernar"

Foto: Prensa

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, llamó este martes a votar por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en el balotaje del próximo domingo, porque, sostuvo el santafesino Giuliano durante un encuentro en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA).El ministro agregó que "apoyamos a Sergio Massa para defender los valores del país, porque tenemos enfrente un candidato que no está en condiciones de gobernar la Argentina, que no ha podido defender ninguna de sus ideas, que no conoce la Argentina, que no conoce San Lorenzo, que no conoce la producción".Giuliano encabezó un acto junto a la secretaria de Migraciones, Florencia Carignano, en la sede sindical de San Lorenzo, para participar después del acto por el aniversario 134 de la localidad de Puerto General San Martín.En ese marco, el miembro del gabinete nacional aseguró queen las elecciones del domingoPara Giuliano, "Massa representa la racionalidad, el progreso y sobre todo esto que Sergio viene haciendo hace mucho: autocrítica, porque hay cosas para mejorar, y unidad nacional, como la herramienta para avanzar en el país".En cambio, sostuvo que su contrincante en el balotaje, el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "no está en condiciones de gobernar la Argentina".