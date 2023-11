Con testimonios clave, avanza el juicio penal contra el destituido juez Bento

Foto: Alfredo Ponce.

La destitución de Bento

Con testimonios clave se reanudó este martes el juicio penal que se sustancia desde julio en Mendoza contra el recientemente destituido juez federal Walter Bento y otra treintena de imputados, acusados de integrar unaBento fue destituido el miércoles pasado por el jury del Consejo de la Magistratura, que consideró probado por mayoría que el magistrado incurrió en "mal desempeño" de sus funciones.La audiencia de este martes fue, tras perder la inmunidad de arresto y como parte del juicio penal que investiga delitos graves cometidos en su desempeño como juez.Entre los principales testimonios de este debate oral y público que se viene realizando semana de por medio en los Tribunales Federales de la ciudad de Mendoza está el de Gonzalo Ramírez Madrid, trabajador de Aduana, que fue el primero en denunciar a Bento a fines del 2018, y cuyo testimonio comenzó por la mañana con preguntas de las partes intervinientes en el juicio.Ramírez en 2014 quedó imputado y detenido por Bento acusado de estar involucrado en una causa por contrabando de cigarrillos, y de la cual aseguró ser inocente, pese a que hay una condena en su contra aunque aún no está firme.El hombre aseguró queSegún su relato, tras estar detenido once días en la Unidad 32, fue trasladado al penal de Boulogne Sur Mer, donde estuvo casi 9 meses privado de su libertad.Mencionó que tenía un teléfono celular en el penal y empezó a recibir llamadas de Diego Aliaga, el despachante de aduanas asesinado en 2020, sindicado como nexo del juez para gestionar las coimas en Mendoza., sostuvo que le dijo Aliaga en una primera llamada telefónica.Agregó que el dinero, según Aliaga, era para "el Volkswagen" en referencia al juez Walter Bento (presuntamente por un modelo de esa marca). "Es para el juez. O ponés la guita o te vas a pudrir en la cárcel" mencionó que le dijo Aliaga."Cuando Aliaga me llamaba, yo ponía el altavoz para que Juan Iñiguez y Roberto Flores, (detenidos por la misma causa) escucharan", dijo el testigo, y añadió que "esa persona simpática" que el conocía "de repente era un monstruo" y cada vez que llamaba iba aumentando el pedido: "Decile a Cristian, tu pareja, que entregue un departamento y el 08 de su auto", mencionó."Yo sabía que él (por Aliaga) tenía llegada al juez, él lo ventilaba de manera constante.", destacó.Ramírez, durante su extenso testimonio, también relató una situación de apremios ilegales que vivió durante su detención, y contó que lo desnudaron en pleno invierno y lo dejaron durante dos horas en un sector conocido como el "jaulón". Cuando preguntó porque le estaban haciendo eso, le contestaron "es orden del juez"."Lo denuncié a Bento en 2018. Yo lo había decidido antes pero", sostuvo tras argumentar que el juez tenía mucho poder y eso les generaba miedo.Tras la declaración de Ramírez se programó el testimonio de, recientemente condenado a prisión perpetua por el crimen de Diego Aliaga, sindicado por la fiscalía como la "mano derecha" de Bento, y que funcionaba como nexo entre el entonces juez federal y el resto de la "banda".Se trata de la primera audiencia a la que asiste el exjuez federal en calidad de detenido, quien fue trasladado a primera hora de la mañana desde el, hasta el edificio de Tribunales Federales, en la ciudad de Mendoza.Bento fue destituido el miércoles pasado por el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, que consideróEl jurado estimó que el mal desempeño de Bento quedó "acreditado en forma concluyente durante el debate oral y público" que refirió las "maniobras" de entorpecimiento del juez sobre la investigación penal.En paralelo al jury que se llevó adelante, Bento enfrenta este juicio penal en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.