Pink, en contra de los libros prohibidos: repartirá textos censurados en sus shows

Según PEN America la censura se extendió por EEUU en los últimos dos años "con casi 6.000 prohibiciones de libros".

The following are some titles of books that have been banned from schools in Florida…. Lmk which book is pornography…. To Kill A Mockingbird, The Hate You Give, Forrest Gump, A Catcher In The Rye, The Hill We Climb, Girls Who Code, Atlas Shrugged, 1984, The Kite Runner, The… — P!nk (@Pink) November 14, 2023

16 of my books? I must be doing something right. https://t.co/7E3sDMzGAO — Stephen King (@StephenKing) November 8, 2023

In K12 schools, censors have focused on replicating Florida's notorious "Don't Say Gay" law across the country. In higher ed, they've focused on undermining curricula, tenure policies, DEI initiatives, and accreditation agencies--structures that guarantee academic freedom. 2/4 — Suzanne Nossel (@SuzanneNossel) November 11, 2023

You know you’ve hit a sore spot in a weak mind when their only argument is “she’s ugly!” “She’s fat!”. “She’s irrelevant” READ BANNED BOOKS! GO TO @PENAMERICA TO LEARN HOW YOU CAN STOP THE BANS AND THE NONSENSE — P!nk (@Pink) November 13, 2023

Tras el revuelo que generó el anuncio de un largo listado de libros que fueron prohibidos en Estados Unidos, la famosa cantante y compositora pop, conocida como Pink, repartirá 2.000 libros prohibidos en los recitales que tiene previstos esta semana en el sur de Florida en defensa de la libertad literaria y de expresión.Los fanáticos que asistan a losde la cantante recibirán una copia de algunos de los libros prohibidos que denunció la, como "The Family Book" de Todd Parr, "The Hill We Climb" de Amanda Gorman, "Beloved" de Toni Morrison o uno de los libros de la serie "Girls Who Code"."Soy una lectora voraz y soy madre de dos hijos que también son lectores voraces -dijo Pink durante una transmisión en vivo en su Instagram, donde explicó su posición sobre la prohibición-. Y no puedo imaginarme a mis propios padres diciéndome lo que mis hijos pueden y no pueden leer, y mucho menos a los padres de otra persona, y mucho menos a alguien que ni siquiera tiene hijos que están decidiendo qué pueden leer mis hijos".Según replicaron algunos medios estadounidenses,-que lidera la- y a la librería local Books & Books para regalar libros en sus presentaciones porque quería resaltar la creciente ola de prohibiciones de libros en Florida.Aunque hace tiempo Florida viene agitando su política cancelatoria,explotó una nueva persecución cuando lastras publicarse un largo listado que incluía una variedad de clásicos literarios, libros adaptados a películas y varios clásicos de Stephen King como "Carrie", "It" y "Las cuatro después de medianoche".Al respecto, el gran escritor del terror, publicó en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter): "¿16 de mis libros? Debo estar haciendo algo bien".Como respuesta a este fenómeno creciente, según declaraciones citadas por la cadena de noticias CNN, Pink sostuvo que es "especialmente odioso ver a las autoridades apuntar a libros sobre raza y racismo y contra autores LGBTIQ+ y de color. Hemos logrado muchos avances hacia la igualdad en este país y nadie debería querer que este progreso se revierta".Por su parte,porque "su objetivo esy, por eso, tenemos que retroceder".También se refirió la "ola que se está apoderando de nuestro país, nuestras escuelas, nuestras bibliotecas. [Ellos]".Según un, más de 1.400, y el mayor número de distritos escolares, 33, que retiraron libros en el último año escolar. Sin embargo, la censura se extendió por Estados Unidos en los últimos dos años "con casi 6.000 prohibiciones de libros" rastreados desde 2021.Esta política de censura, explican desde PEN América, lleva el aval de, lo que ha hecho que losla libertad de lectura de los niños".