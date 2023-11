Denuncian "hostigamiento" hacia la abogada de víctimas de la represión policial en Jujuy

Cejas, exlegisladora provincial, sostiene que "el hostigamiento es un intento burdo para que me sienta amenazada"

La Multisectorial contra la Reforma Constitucional de Jujuy repudió este martes "la escalada de persecución y hostigamiento" en perjuicio de la, quien defiende a manifestantes y víctimas de represión durante las protestas contra la modificación de la carta magna provincial.El colectivo que agrupa a diversos sectores sindicales, además de organizaciones civiles y sociales, se pronunció luego de que la letrada fuera"Dicha notificación en forma arbitraria la intima a presentar una declaración jurada de 2016 que ya fue presentada oportunamente intentando abrir la puerta a una causa penal armada e injusta que constituye una práctica habitual de este Gobierno de Jujuy para disciplinar a quienes denuncian y reclaman", expresaron en un comunicado de prensa., enfatizó: "No podemos permitir que este mecanismo siga poniéndose en práctica para intentar acallar opiniones contrarias a este gobierno. Arriba los derechos. Abajo la reforma", finalizaron.acusados en causas penales y contravencionales impulsadas por el Ejecutivo provincial en el marco de las protestas que se multiplicaron durante el tratamiento y aprobación de Carta Magna local.Además,y, en sus últimas intervenciones, requirió al Poder Judicial provincial el traslado de la lideresa de la Tupac Amaru a la ciudad de La Plata para tratar que cuadro de trombosis que padece."La Oficina Anticorrupción me intimó a presentar mi declaración jurada correspondiente al año 2016, lo cual además de ilegal, extemporánea y persecutoria, es falsa porque tengo realizadas todas mis presentaciones en el organismo con las constancias pertinentes",La exlegisladora provincial sostuvo que "el hostigamiento es un intento burdo para que me sienta amenazada en un momento donde me encuentro siendo abogada de la multisectorial contra la reforma, de referentes de organizaciones sociales y litigo en el fuero penal".En ese marco detalló quey llevo la defensa de dirigentes que solo por ese rol son acusados", sostuvo."Entiendo que. Lo que no pueden hacer en los hechos que es gobernar, generar trabajo y brindar garantías de derechos lo reemplazan con el hostigamiento y denuncias penales", dijo Cejas.